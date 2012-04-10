  1. سیاست
۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۴۲

تغییر آیین نامه مجلس/

رئیس جمهور با 6 جواب غیر قابل قبول استیضاح می‌شود

رئیس جمهور با 6 جواب غیر قابل قبول استیضاح می‌شود

نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی را به تصویب رساند که در صورت تصویب نهایی، امکان رای گیری پس از هر سؤال از رئیس جمهور فراهم می‌شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان سوالات به قوه قضائیه فرستاده شده و اگر تعداد سؤالاتی که نمایندگان از آن قانع نشده‌اند به شش برسد استیضاح مطرح می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه با دو فوریت طرح اصلاح ماده 197 آیین نامه داخلی مجلس و الحاق دو تبصره به آن موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح ساز و کار آیین ادامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور اصلاح می شود و امکان رای گیری و اظهار نظر پس از صحبت‌های رئیس جمهور برای نمایندگان فراهم شده و امکان رای گیری جداگانه پس از هر سئوال از رئیس جمهور فراهم شده و در صورت قانع نشدن نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور این سئوالات به قوه قضائیه فرستاده می‌شود.

براساس این اصلاحیه اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور به شش سوال خود قانع نشوند با توجه به اصل 89 قانون اساسی استیضاح مطرح می‌شود.

نمایندگان با 138 رای موافق، 31 رای مخالف، 13 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال 90 طرح سوال از رئیس جمهور مطرح شد که به خاطر اظهارات احمدی‌نژاد مورد انتقادات شدید نمایندگان قرار گرفت.

نمایندگان معتقد بودند نقص آیین نامه موجب اظهارات رئیس جمهور و عدم توانایی مجلس برای پاسخگویی به این اظهارات شده است.

کد مطلب 1573171

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها