به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی عصر دوشنبه بعد از بازی با فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که خیبر در حفظ نتیجه ضعیف عمل می‌کند، اظهار داشت: بله این موضوع را قبول دارم، مقصر این مسئله من هستم، شاید به لحاظ بحث روحی و روانی من کمتر با بازیکنان کار می‌کنم، سعی می‌کنم که بیشتر کار کنم، شاید این اندازه از کاری که ما انجام داده‌ایم کم هست، اما تیم جوان این تبعات را هم دارد.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که هم شما و هم تیم حریف خیلی به تیم داوری اعتراض داشتید، گفت: وقتی هر دو تیم معترض به تیم داوری می‌شوند، شاید مقداری مشکل وجود داشته باشد، خطاهایی که می‌توانست گرفته شود را داور آوانتاژ می‌داد، مقداری ما هم تحت‌فشار هستیم، باعث می‌شود سر هر سوتی اعتراض داشته باشیم، اگر صحنه گل آقای قنبری موردی نداشته باشد، فکر می‌کنم قضاوت خوبی داشتند.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد همچنین در ادامه در پاسخ به این سؤال که به نظر شما نتیجه عادلانه بود؟ گفت: نه به نظر من عادلانه نبود، پیش‌بینی خودم قبل از بازی برد دو هیچ بود، به بازیکنان هم گفتم راحت می‌توانیم با اختلاف دو گل‌بازی را ببریم، نکته مهمی که الان هست، این بوده که تیم ما آن‌قدر قوی هست که توانایی گل‌زنی به همه تیم های ایران را دارد، اگر در بازی‌های گذشته از موقعیت‌های گل‌ها استفاده کنیم، مسلماً تحت‌فشار قرار نمی‌گرفتیم، تیم ما بازی هجومی و خوبی را انجام می‌دهد.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با تأکید بر اینکه ما خیلی خوب نیم‌فصل را تمام کردیم، خیبر سال دوم است که در لیگ برتر هست، هدف‌گذاری ما مشخص است، گفت: هدف‌گذاری این هست که بازیکنان جوان را به فوتبال ایران معرفی کنیم، با بهترین کیفیت هم دارند بازی می‌کنند، هدف‌گذاری ما رتبه تک‌رقمی بوده، مطمئن باشید تا آخر لیگ تیم را با رتبه تک‌رقمی تحویل شما خواهیم داد.