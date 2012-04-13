تجلیل از برگزیدگان مسابقه قرآنی سفینه النجاه در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی و با حضور مسئولان مجوز سه خانه قرآن شهری به متقاضیان در شهرستان مریوان تحویل شد.

ناهیده زاهدی پور کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی مریوان در این رابطه گفت: در پی درخواست سه مسجد قباء، حضرت یوسف و خانه قران صابری برای انجام فعالیت های قرآنی در طی مراسمی و با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان مجوز فعالیت به آنها در این خصوص اهدا شد.

وی هدف اصلی از صدور مجوز خانه های قرآنی را حمایت از فعالیت های قرآنی و تقویت آن توسط سازمان های دولتی و همکاری با آنان دانست و گفت: با این گونه اقدامات زمینه برای ترویج قرآن در بین اقشار مختلف به ویژه اقشار تأثیر گذار جامعه فراهم می شود.

مراسم تجلیل از برندگان سفینه النجاه در شهرستان مریوان برگزار شد



مراسم تجلیل از برندگان مسابقه سفینه النجاه مرحله شهرستانی با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی و جمعی از شرکت کنندگان در این مسابقه و قاریان قرآن کریم برگزار شد.

این مسابقه با حضور 120 نفر از علاقمندان به قرآن کریم در دو رده بزرگسال و خردسال و در سه مرحله حفظ کل قرآن، حفظ 10 جزء و حفظ پنج جزء برگزار شده بود.

برگزاری مراسم تجلیل از قاریان قرآن کریم



طی مراسمی و با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان از سه نفر از حافظان قرآن کریم این شهرستان تجلیل به عمل آمد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان در این جلسه جایگاه حافظان و قاریان را بسیار ارزشمند خواند و در ادامه سخنانش به اقدامات انجام شده از سوی اداره تبلیغات اسلامی در حوزه قرآنی فرهنگی اشاره کرد و خواستار همکاری و مشارکت جوانان، روحانیان و علاقمندان در طرح ها و برنامه های سازمان در طول سال شد.

