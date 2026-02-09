شرط پیروزی استقلال برابر الحسین اردن/ توصیه به ساپینتو در مورد ترکیب

نصرالله عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی حساس استقلال برابر شمس آذر قزوین گفت: استقلال در روزی که خود را برنده می‌دانست و فکر می‌کرد چون حریف 10 نفره شده و ۲ گل هم عقب است بازی را با برد به پایان رسانده و سه امتیاز را بدست آورده است اما شمس آذر با دوگلی که به ثمر رساند بازیکنان استقلال را از خواب غفلت بیدار کرد تا آنها درک کنند فوتبال تا سوت پایان بازی ادامه دارد و نباید حریف را دست کم بگیرند. اگرچه استقلال توانست برنده از زمین خارج شده و دوباره به جمع مدعیان قهرمانی بپیوندد ولی شمس آذر زنگ خطر را برای بازیکنان استقلال به صدا در آورد تا هرگز خود را از پیش برنده ندانند و هیچ حریفی را دست کم نگیرند.

وی با انتقاد از عملکرد مهاجمان استقلال در لیگ امسال گفت: متاسفانه یکی از مشکلات این فصل استقلال عدم گلزنی مهاجمان این تیم است که به راحتی موقعیت ها را از دست می‌دهند و فرصت سوزی آنها زیاد شده است. هرگز سابقه نداشته در استقلال مهاجمانش تا این حد موقعیت از دست بدهند و اینقدر مورد انتقاد قرار بگیرند.

این پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: ما در تمرینات استقلال نیستیم و شرایط مهاجمان را نمی دانیم ولی اعتقاد دارم با این حجم از انتقاد کادر فنی لابد تمرینات ویژه ای را برای مهاجمان استقلال در دستور کار قرار دهد تا آنها دقت بیشتری در زدن ضربات آخر داشته باشند و به آسانی موقعیت ها را از دست ندهند. قرار نیست در هر بازی یک مهاجم صاحب موقعیت های زیادی شود. مهاجم چارچوب شناس از تک موقعیت ها استفاده می‌کند تا تیمش برنده از زمین خارج شود.

کارشناس فوتبال در خصوص دیدار روز سه شنبه استقلال برابر الحسین اردن در لیگ قهرمانان گفت: برای تراکتور و سپاهان هم در لیگ قهرمانان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم هر سه تیم برنده از زمین خارج شوند. استقلال با حریف راحتی بازی ندارد و نباید خود را از پیش برنده بداند.

وی ادامه داد: الحسین یک تیم فیزیکی است و بازیکنان جنگنده ای دارد که می‌خواهند از این فاکتور استفاده کرده و برنده از زمین خارج شوند. استقلال هم اگر هدفش کسب سه امتیاز این دیدار است باید از لحاظ روحی و روانی برای این بازی آماده باشد. مهاجمان قدر فرصت ها را بدانند و به راحتی فرصت گل زنی را از دست ندهند.

بازیکن سابق استقلال ادامه داد: در این بازی مدافعان باید بدون اشتباه بازی کنند و اجازه گلزنی به حریف ندهند و خط هافبک هم اجازه بازی‌سازی به حریف ندهد و از همه مهمتر ساپینتو در چیدمان ترکیب و تعویض ها دقت لازم را داشته باشد تا بتواند با انجام یک بازی خوب پیروز از میدان خارج شوند تا خود را برای دیدار برگشت آماده کنند.

عبداللهی با اشاره به تغییرات زیاد در ترکیب استقلال گفت: استقلال در طول این فصل و در چند هفته به یک ترکیب ثابت دست پیدا کرد و توانست نتایج خوبی کسب کند. اما این ثبات در ترکیب دوام چندانی نداشت و تغییرات زیاد باعث شد تا استقلال امتیازات زیادی را از دست بدهد. شاید گاهی محروم و یا مصدوم شدن باعث شود تغییری در ترکیب صورت بگیرد ولی باید استخوان‌بندی ترکیب شکل خود را از دست ندهد.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: ساپینتو به نیم فصل دوم رسیده و باید توانسته باشد ترکیب دلخواه را پیدا کند. امیدوارم در مقابل الحسین آماده ها به میدان بروند و اگر نیاز به تعویض بود نفراتی وارد زمین شوند که تاثیرگذاری اساسی داشته باشند و بتوانند برای استقلال مفید باشند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در این فصل فاصله امتیازی تیم های بالای جدول بسیار نزدیک است و دیدیم که در همین هفته شکست تراکتور و پیروزی استقلال و سپاهان باعث شد تا هر سه تیم هم امتیاز شوند. تیم های بالای جدول کار سختی در پیش دارند و می‌دانند اگر امتیاز از دست بدهند مسیر رسیدن به قهرمانی برای آنها سخت خواهد شد.

نصرالله عبداللهی در پایان گفت: استقلال همچنان یکی از گزینه های اصلی قهرمانی است و اگر دچار اشتباه نشده و به راحتی امتیاز از دست ندهد می‌تواند در پایان فصل قهرمان شود به شرطی که مهاجمانش فرصت سوزی نکنند و مدافعان دچار اشتباه نشوند و سرمربی در انتخاب ترکیب اصلی و تعویض ها دقت لازم را داشته باشد.