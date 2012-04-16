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۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۳۶

کی‌روش و سعیدلو تماشاگران ویژه دیدار مهرام و الریاضی لبنان/ ورزشگاه پر شد

کی‌روش و سعیدلو تماشاگران ویژه دیدار مهرام و الریاضی لبنان/ ورزشگاه پر شد

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با حضور در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی دیدار تیم‌های مهرام ایران و الریاضی لبنان را از نزدیک تماشا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه از ساعت 19 امروز دیدار تیم‌های مهرام ایران و الریاضی لبنان در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی آغاز شده است، علی سعیدلو، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی از تماشاگران ویژه این مسابقه هستند.

همچنین با توجه به استقبال خوب هواداران بسکتبال از این مسابقه، ظرفیت ورزشگاه لبریز شده است. این درحالی است که بسیاری از تماشاگران به همین دلیل، فرصت حضور در ورزشگاه را بدست نیاوردند.

مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا امشب با برگزاری پنجمین و آخرین رقابت میان دو تیم مهرام ایران و الریاضی لبنان و تعیین قهرمان به پایان می‎رسد.

کد مطلب 1578734

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