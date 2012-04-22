ولید دنده بر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارائه خدمات پزشکی به زائرین در یک درمانگاه تخصصی شبانه روزی، دو درمانگاه عمومی و چهار مطب در مکه مکرمه در حال انجام است گفت: ارائه 26 هزار مورد خدمات پزشکی به زائرین در مکه مکرمه انجام می شود که طی بازه زمانی 289 بیمار به بیمارستانهای سعودی در این شهر اعزام شده‌اند که اقدامات و هماهنگی لازم برای بستری 133 نفر از ایشان انجام شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: تا این تاریخ97 مورد دیالیز برای زائرین انجام و 10 نفر نیز به ایران اعزام شده‌اند.

به گفته وی، تعداد بازدیدهای انجام شده توسط کارشناشان بهداشت محیط در مکه مکرمه، برابر با دفعات صورت گرفته در مدینه منوره می‌باشد.

دنده‌بر اظهار داشت: مجموع ویزیتهای انجام شده در مکه مکرمه و مدینه منوره، قریب یکصد هزار و باقی خدمات، حدود 50 هزار مورد است.

وی گفت: بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت و به منظور سهولت در کار زائرین، پرداخت هزینه فیش حج پیش از انجام معاینات میسر شده است، اما این بدان معنا نیست که در معاینات پزشکی اهمالی صورت می گیرد. اگر استطاعت جسمی زائرین احراز نشود قطعا تاییدیه‌ای برای اعزام به سفر معنوی حج دریافت نمی شود.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت: ثبت نام پزشکان کاروان تمتع 91، طی روزهای 17 و 18 فروردین ماه جاری انجام شد و اسامی پزشکان متقاضی در اختیار نمایندگان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر و مدیران حج و زیارت در استانها قرار گرفته تا نسبت به انجام بررسی‌های لازم اقدام شود.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌های تدوین شده، مدیران کاروانها می‌بایست نسبت به معرفی پزشکانی که شرایط لازم به جهت حضور در کاروان‌های اعزامی به تمتع آینده را دارند، اقدام نمایند تا حکم مربوطه برای آنها صادر گردد.



انجام معاینات پزشکی زائرین توسط پزشکان کاروان‌ها، منوط به دریافت حکم انتصاب است

دنده بر تاکید کرد: انجام معاینات پزشکی زائرین توسط پزشکان کاروانها، منوط به دریافت حکم مذکور است تا روند طی شده در سیستم جامع نرم‌افزاری مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر درج گردد.

این مقام مسئول گفت پزشکان کاروانی که اسامی آنها در فهرست مورد تائید مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ذکر شده، نسبت به دریافت حکم فوق اقدام نمایند؛ در غیر این صورت معاینات انجام شده زائرین توسط ایشان مورد تائیید ما نخواهد بود.

تاکنون 220 حکم انتصاب برای پزشکان کاروان‌ها صادر شده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه تعداد پزشک موفق به دریافت تایدیه مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر شده اند گفت: تاکنون 220 حکم انتصاب برای پزشکان و بر اساس اعلام مدیران کاروان‌ها صادر شده است.

دنده بر ادامه داد: البته ما در انتظار دریافت ابلاغ مدیران کاروانها به جهت تایید پزشکان دیگر هستیم که با مراجعه به نمایندگی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در استان خویش می‌توانند نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند.

انجام تست MMST برای زائرین بالای 60 سال

دنده بر گفت: آن دسته از پزشکان کاروان تمتع 91 که تمایل به انجام مشاوره با پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت دارند، می‌توانند با مراجعه به سایت WWW.HMC.IR ، نسبت به دریافت آدرس ایشان اقدام نمایند.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه اقدامات دیگری برای تمتع 91 در حال انجام است گفت: از جمله مواردی که امسال در جریان معاینات پزشکی صورت خواهد گرفت، انجام تست MMST است.

وی افزود: این تست که برای افراد بالای 60 سال انجام خواهد شد، سوالاتی از زائر پرسیده خواهد شد که بر اساس نمره تعیین شده توسط پزشک کاروان، دیگر مشاوره‌های پزشکی برای وی تعیین می شود.

دنده‌بر گفت: در واقع انجام تست مذکور با رویکرد معاینات و بیماریابی متقاضیان حج در حوزه بیماری‌های مغز و عصاب و روان صورت می‌گیرد که پزشکان کاروان و نمایندگان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر جهت دریافت سوالات می‌توانند به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.