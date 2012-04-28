کشف 4 اسکلت 5هزار ساله/ داستان ورود کشاورزی به اروپای شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ورود مهاجران مدیترانه ای، ساکنان شمال اروپا شکارچیان کوچ نشینی بودند که از گیاهان وحشی و حیوانات تغذیه می کردند.

تازه واردها از سرزمینهای گرم جنوب اروپایی برای آنها دانش کشاورزی آوردند، دانشی که بیش از 11 هزار سال پیش در خاورمیانه شکل گرفته و توسعه یافته بود.

دانشمندان اسکلت یک انسان وابسته به دوران پارینه سنگی را در سوئد مورد بررسی قرار می دهند

در نهایت هر دو گروه نژادهای مختلف را بایکدیگر ترکیب کرده و ساکنان مدرن اروپای شمالی را شکل دادند.

داستان شکل گیری کشاورزی در اروپای شمالی در DNA اسکلتهای 5 هزار ساله ای نوشته شده که اخیرا در سوئد کشف شده اند. این اسکلتها در قبرهای مسطحی به خاک سپرده بودند که در فرهنگ آنها متداول بوده است. سه اسکلت شکارچیان اروپای شمالی بوده و چهارمی کشاورز بود که 400 کیلومتر زیر یک سنگ بزرگ به خاک سپرده شده بود. DNA استخوانها نشان دهنده تفاوت فاحش میان شکارچیان و کشاورزان بوده است.

براساس گزارش دیلی میل، تحلیل هزاران ملکول نشان می دهد که ژنتیک و اثر انگشت کشاورز به مردم امروز اروپای جنوبی شباهت دارد.

سنگ قبر بزرگی در سوئد که به چیزی که دانشمندان بقایای کشاورز عصر حجر را از زیر آن یافته اند، شباهت دارد

پانتوس اسکوگلوند از محققان دانشگاه اوپسالا در سوئد اظهار داشت: بررسیهای ژنتیکی کشاورز عصر حجر با افرادی که در حال حاضر در مدیترانه برای مثال در قبرس زندگی می کنند تطابق دارد. سه شکارچی نیز شباهت بسیاری به مردمان امروز اروپای شمالی دارند اما هیچ گروه خاصی به عنوان گروه منطبق با آنها یافت نشده است.

وی افزود: وقتی این نتایج را در بافت باستان شناسی قرار می دهیم، تصویری از کشاورزان عصر حجر که از شمال به جنوب اروپا سفر کرده اند روشن تر می شود. در نتیجه این مهاجرت ترکیبی از دو گروه در جمعیت مدرن به وجود آمده است.

این تحقیقات در مجله ساینس منتشر شده و نشان می دهد که اگرچه این اسکلتها در سوئد یافت شده اما شباهتهای زیادی به سوئدهای مدرن ندارد. اسکلت شکارچیان بیشتر به فنلاندی ها یا جزیره اورکنى درشمال اسکاتلند شباهت دارند.