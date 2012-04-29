به گزارش خبرنگارمهر، دومین جلسه هم اندیشی روسای انجمن های طناب کشی سراسر کشورصبح امروز به میزبانی هیئت انجمن های ورزشی استان البرز در سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان این استان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور، محمدعلیپور رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی عباسعلی اکبری رئیس انجمن طناب کشی کشور ، شاملو معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز،برگزار شد روسای انجمن های ورزشی استانها مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای این مراسم محمدعلیپوررئیس فدراسیون انجمن های ورزشی در خصوص رشته طناب کشی گفت: طناب کشی در این مدت نشان داده که اینده درخشانی خواهد داشت و جوانان هم استقبال خوبی از این رشته ورزشی به عمل اورده اند. باید اموزش طناب کشی فراگیر شود و تاکنیک ها را به علاقه مندان اموزش داده شود تا این رشته ورزشی از حالت تفریح خارج و کاملا ورزشکاران به صورت حرفه ای به سراغ این رشته ورزشی بروند.

وی ادامه داد: در حال برنامه ریزی هستیم تا مسابقات طناب کشی را در سطح کشور برگزار کنیم برخی از این رشته‌ها در مسابقات آسیایی می‌توانند برای کاروان ایران مفید باشند و تمام تلاش ما این است که قهرمانان این رشته‌ها را به شرایط استاندارد برسانیم و در مسابقات آسیایی با کسب مدال‌های رنگارنگ به بالا رفتن جایگاه ورزش ایران کمک کنیم.

در ادامه این مراسم عباسعلی اکبری رئیس انجمن طناب کشی کشور در ابتدا از روند رو به رشد فدراسیون انجمن ورزشی خبر داد و گفت در این مدت شرایط بسیار خوبی حاکم بوده است حضور20 هزار ورزشکار در رشته جذاب طناب کشی کشور فعال هستند.

وی ادامه داد: برای این رشته ورزشی برنامه ریزی بسیار خوبی شده است که می توان به برگزاری مسابقات وکلاس های آموزشی برای مربیان و داوران در بخش آقایان و بانوان که با هدف تقویت رشته طناب کشی انجام می شود اشاره کرد.

اکبری در پایان در خصوص برنامه های تیم ملی طناب کشی یاد اورشد:برای آمادگی بیشتر تیم ملی امسال در استانهای زنجان ، مرکزی و البرز اردوی می زند و اردوی نهایی تیم ملی طناب کشی قبل از اعزام به مسابقات جهانی در تهران برگزار خواهد شد تا حضور قدرتمندی در رقابتهای جهانی که شهریور ماه امسال در کشور سوییس برگزار می شود داشته باشد.