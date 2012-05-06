کاهش احکام متخلفان کنکور دستیاری در قوه قضائیه/ اعتراض وزارت بهداشت

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: البته وزیر بهداشت در نامه ای اعتراض خود را نسبت به این احکام اعلام کرده اند و ما نیز در وزارت بهداشت سعی کرده ایم که دیگر مشکلی برای سایر آزمونها پیش نیاید.

وی با تشریح نحوه رسیدگی به تخلفات در هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمونها خاطرنشان کرد: با توجه به تخلفات انجام شده و گزارش و اسناد مربوطه، برای هر تخلف یک پرونده تشکیل می شود و در آن راستا به داوطلب اعلام می شود که در جلسه هیات بدوی حضور پیدا کند و راجع به آن تخلف از خودش دفاع کند. داوطلب دفاعیه خود را تنظیم می کند و ما در وزارت بهداشت پرونده وی را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ارسال می کنیم.

در هر مرحله ای که حکم صادر شده باشد مرکز سنجش آموزش پزشکی موظف به اجرای حکم است

نسل سراجی یادآور شد: پس از صدور رای، نوع رای صادره به فرد ابلاغ می شود و فرد داوطلب یا حکم را می پذیرد و یا اگر حکم را نپذیرفت، پرونده به هیات تجدید نظر که در سازمان سنجش برگزار می شود، می رود. در آنجا تشکیل پرونده صورت می گیرد و پس از بررسی دفاعیات و دلایل حکم، یا همان حکم تایید می شود و یا حکم تغییر می کند. در هر مرحله ای که حکم صادر شده باشد ما به عنوان مرکز سنجش آموزش پزشکی موظف به اجرای حکم هستیم.

وی گفت: برخی از داوطلبان پس از هیات تجدیدنظر، در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا می کنند که یکی از این شعب، پرونده آنها را از ما درخواست می کند و صدور به انشای رای می کند. که بر اساس آن، یا درخواست فرد را رد می کند که به آن می گویند "رد خواسته"، و یا اینکه درخواست فرد را وارد می داند و حکم جدیدی را صادر می کند.

بعضاً اتفاق افتاده هیات تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری هم حکم را تغییر داده اند

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اضافه کرد: بعضاً اتفاق افتاده است که هیات بدوی فرد را به سه دوره محرومیت شرکت در آزمون، محکوم کرده است و هیات تجدیدنظر آن را به دو سال کاهش داده و دیوان عدالت اداری هم حکم را تغییر داده است.

وی گفت: برخی از این احکام هم، احکام موقت است. به این ترتیب دیوان می تواند برای ما بنویسد که فعلاً از اجرای این حکم جلوگیری شود و شرکت فرد در انتخاب رشته یا فرآیند آزمون بلامانع است تا نتیجه قطعی بررسی دیوان اعلام شود و برخی مواقع ممکن است دو سال طول بکشد تا حکم قطعی صادر شود. اما این موضوعات در نهایت برای مراکز مجری آزمون مشکلاتی ایجاد می کند، چرا که در هر لحظه با دریافت یک حکم یک نتیجه ممکن است تغییر کند.

نسل سراجی یادآور شد: واقعیت این است که مرکز سنجش آموزش پزشکی به عنوان متولی برگزاری آزمون تقاضا دارد که با هر متخلفی برخورد قانونی و مدبرانه صورت گیرد چرا که اگر این طور نباشد موجب می شود افرادی که منافعی در این زمینه می بینند وارد این گونه تخلفات شده و زمینه را مناسب برای این گونه تخلفات می بینند. البته درست است که از نظر عددی بسیار ناچیز هستند اما همین تعداد انگشت شمار سلامت آزمون را زیر سئوال می برند و سایر داوطلبان احساس می کنند حق شان ضایع شده است.

برخی مواقع متخلفان اصلی دستگیر می شوند اما عقبه های آن نامشخص می مانند

وی تاکید کرد: برخی مواقع متخلفان اصلی دستگیر می شوند اما عقبه های آن نامشخص می مانند، نمی توان میزان نشت یک سئوال را تا آخرین نفر ردگیری کرد. البته در دوره سی و هفتم افراد اصلی دستگیر شدند و به دادگاه معرفی شدند و پس از بررسی در هیات رسیدگی به تخلفات، احکامی گرفتند و ما آن را اجرا کردیم. در واقع در بخش قضایی ما تنها می توانیم معترض باشیم و نمی توانیم به موضوع وارد شویم، اما خواسته مان این بود که آنقدر حکم قوی باشد که دیگر هیچ کسی جرات این کار را نداشته باشد.

ما نسبت به احکامی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر می شود نقد داریم

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: ما نسبت به احکامی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر می شود نقد داریم. نمی توانیم بگوییم که این احکام را اجرا نمی کنیم اما احساس می کنم در موضوع تخلفات دستیاری، در صدور احکام دیوان به نوعی دنبال مماشات هستند که برخورد های جدی صورت نگیرد، این در حالی است که این نوع رفتار، برای ما در وزارت بهداشت تبعات دارد. سایر داوطلبان منتظر هستند برخورد صریح و قاطع با متخلف صورت گیرد که این شیوه با آن هم تراز نیست.

وی افزود: به هر حال نتیجه نهایی از مرکز سنجش بروز پیدا می کند و فردی که قرار بوده در آزمون شرکت نکند، با این حکم در آزمون شرکت می کند، نام فرد به عنوان قبولی مطرح می شود و دیگرانی که می دانستند که این فرد متخلف است، معترض می شوند که مرکز سنجش چگونه اجازه ورود این متخلفان را می دهد درحالیکه ما مقصر نیستیم و با دوگانگی مواجه می شویم.

نهادهای غیر وزارت بهداشت به تبعات برخورد خفیف با متخلف آزمون دستیاری واقف نیستند

نسل سراجی عنوان کرد: نظر من این است که دیوان عدالت اداری نباید به مسائل صرف علمی ورود پیدا کند چرا که بحث ها تخصصی است. درست است می گویند آزمون تخصصی و علمی نیست و قانون را تفسیر می کنند. نهادهای مسئول رسیدگی به موضوع تخلفات آزمونی بسیار زیاد است و این موضوع در نهایت موجب بی اعتمادی می شود و نکته این جا است که نهادهای غیر وزارت بهداشت به تبعات برخورد خفیف با متخلف آزمون دستیاری واقف نیستند.