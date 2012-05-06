مؤمنی: ترجمه «آنک آن یتیم نظرکرده» نظر رهبر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تجلیل از پدیدآورندگان آثار برتر جایزه‌ کتاب سال در حوزه هنری با حضور محسن مومنی رئیس حوزه هنری، امیرحسین فردی مسئول مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، منصور انوری نویسنده رمان جاده جنگ و منصوره مشکین فام مترجم کتاب «آنک آن یتیم نظرکرده»، امروز در غرفه انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب برگزار شد.

در ابتدای این نشست مومنی در سخنانی ضمن ابرازخرسندی از برگزیده شدن رمان انوری در جایزه جلال آل احمد و کتاب سال جمهوری اسلامی اظهار کرد: خوشحالیم که بعد از سال‌ها حوزه هنری رمانی را منتشر می‌کند که توانسته است با معیارهای کتاب سال جمهوری اسلامی بیشترین مطابقت را داشته باشد و منفعت بزرگی را برای ادبیات ما به ارمغان بیاورد.

وی افزود: این کتاب درحوزه معنویت اتفاق بزرگی در ادبیات داستانی ماست به ویژه اینکه انوری در داستان خود تحولات نگاهی و دیدگاهی نسبت به وقایع ایجاد کرده است و برخی از روابط در طول داستان را به عالم غیب منسوب کرده است.

رئیس حوزه هنری همچنین با اشاره به کتاب «آنک آن یتیم نظرکرده» گفت: این کتاب در نوع خودش اثری قابل افتخار است و نشان از آن دارد که نویسندگان و شاعران ما سعی دارند صمیمی ترین آثارشان را درباره اهل بیت (ع) بنویسند.

ترجمه «آنک آن یتیم نظر کرده» به زبان عربی نظر رهبر انقلاب است

مومنی افزود: این کتاب بنا بر نظر مقام معظم رهبری می‌بایست به زبان عربی ترجمه و به جهان اسلام ارائه می‌شد، اما ما در حوزه هنری معمولا از مترجمانی استفاده می‌کنیم که زبان مادری شان زبانی باشد که می‌خواهیم اثر به آن ترجمه شود، اما در مورد خانم مشکین فام استثنائا این اتفاق نیفتاد به دلیل آنکه ترجمه‌ای که ایشان از بخشی از این کتاب داشتند در بسیاری از موارد از نظر شیوایی به شعر نزدیک می‌شد.

وی گفت: در کنار آن تسلط وی به قرآن کریم نیز مثال زدنی بود و موفق شد که در ترجمه خود جنبه‌های بسیاری از کار آقای سرشار را به نمایش بگذارد.

مومنی همچنین از همکاری دانشگاه با ادبیات و حوزه هنری برای ترجمه این کتاب تشکر کرد و گفت: مشکین فام برای ترجمه این اثر بخشی از زمان خود را صرف تحقیق کرد و اگر این اتفاق تداوم داشته باشد، می‌توان نهضت ترجمه معکوس را با سرعت بیشتری ادامه داد و بهترین‌های ادبیات داستانی انقلاب را به زبان‌های دیگر ترجمه کرد.

مشکین‌فام: سه سال برای ترجمه کتاب وقت گذاشتم

در ادامه این نشست منصوره مشکین‌فام مترجم کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» به زبان عربی در سخنانی با بیان آنکه صرف سه سال از بهترین سال‌های عمرش برای ترجمه رمانی در مورد پیامبر اکرم (ص) برای وی توفیق فراوانی بوده است، گفت: ترجمه این کتاب از چند منظر برای من توفیق داشت؛ نخست اینکه توانستم پس از مدت‌ها قالبی غیر از مقاله برای ابراز ارادت به پیامبر اکرم (ص) به دست بیاورم در کنار آن عنایت مقام معظم رهبری به این کتاب و ترجمه شدن آن نیز همراه من بود و منجر به این شد که در جریان ترجمه این کتاب چندین بار به محضر ایشان برسم. توفیق دیگر من همکاری با آقای محمدرضا سرشار بود که شخصیتی متعهد که حتی یک سانتیمتر از مواضع خود دور نشده و برای همین موضوع نیز در موارد متعددی محکوم شده، شناخته شده است.

وی ادامه داد: ترجمه من از این کتاب با یک اتفاق شروع شد. آقای موسی بیدج به دانشگاه محل تدریس من آمده بود و تمام استادان را مورد انتقاد شدید قرار داده بود که شما جز تدریس از عهده کار دیگری بر نمی‌آیید. من در آن جلسه برای دفاع از حیثیت استادان دانشگاه به ایشان گفتم که اساتید دانشگاه قادر به انجام فعالیت‌های ترجمه نیز هستند و او نیز برای سنجش مهارت ما بخشی از رمان سرشار را به من داد و گفت: برای اثبات مدعایتان 4 روز فرصت دارید تا این بخش ترجمه شود.

مشکین فام افزود: من در مدت 4 روز آن بخش را ترجمه و به او تحویل دادم و پس از آن بود که بیدج با من تماس گرفت و ضمن تجلیل از ترجمه خواستار این شد که تمام این کتاب ترجمه شود.

ترجمه آنک آن یتیم نظرکرده به نمایشگاه کتاب سال آینده می‌رسد

این استاد دانشگاه ادامه داد: من بارها قول دادم که جلد دوم این کتاب نیز ترجمه شود که البته الان تا نصفه‌های کار به انجام رسیده است و امیدوارم تا نمایشگاه کتاب سال آینده ارائه شود.

وی در پایان گفت: جهان عرب امروزه تشنه ادبیات ایران است. الان رمان‌هایی که درباره پیامبر (ص) در کشورهای دیگر موجود است آکنده از اسرائیلیات است و رمان سرشار جزو معدود آثاری است که به صورت مستند درباره پیامبر اکرم (ص) حرف زده است . من هم برای ترجمه آن جدای از منابعی که سرشار از آن بهره برده است به یکصد کتاب درباره سیره پیامبر اکرم (ص) نیز مراجعه کرده‌ام.