یادواره شهدای کنگان حال و هوای دوره دفاع مقدس را زنده کرد

سید جواد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز خرسندی از حضور خود در شهر کنگان اظهار داشت: استقبال این جمعیت عظیم باعث افتخار است که امیدواریم این حضورها همیشه تداوم داشته باشم.

وی تقدیم این تعداد شهید کنگانی را برای حفظ این نظام جزو مفاخر این کشور دانست و اضافه کرد: مردم کنگان علاوه بر مهمان‌نوازی، استقبال بسیار خوبی از یادواره شهدای محله کوزه گری انجام دادند.

وی با بیان این موضوع که کمترین جایی را دیده‌ام که این چنین استقبالی از یادواره شهدا به عمل بیاورند، ادامه داد: این برنامه با نفس پاک و گیرای حاج صادق آهنگران بسیار وزین و خوب بود.

این مجری صدا و سیما همچنین از اجرای نمایش در این برنامه تقدیر کرد و گفت: این اجرا حال و هوای دوره دفاع مقدس را زنده کرد و توانست آن حال و هوا را به نسل جدید نیز منتقل کند.

سید جواد هاشمی در پاسخ به این سوال که این چنین مراسم و یادواره هایی چه تاثیری بر نسل جوان می گذارد، بیان داشت: برای کودکان و نوجوانانی که دفاع مقدس را به صورت عینی درک نکرده‌اند، این چنین یادواره هایی بسیار تاثیر گذار است.

وی در پایان با بیان اینکه دومین بار است که به شهر کنگان سفر می‌کنم، گفت: چنانچه مجددا این توفیق حاصل شود، حتما به کنگان خواهم آمد زیرا هر بار که به این شهر آمده‌ام خاطرات خوبی داشته‌ام.

یادواره شهدای محله کوزه گری شهر کنگان با حضور حاج‌صادق آهنگران و سیدجواد هاشمی از مداحان و مجریان مطرح کشور و با حضور گسترده مردم و مسئولان شهرستان کنگان برگزار شد.