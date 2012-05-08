به گزارش خبرنگار مهر، لیلا حیدری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه های بسیج جامعه زنان سپاه علی بن ابیطالب(ع) در هفته بزرگداشت مقام زن افزود: جشن میلاد کوثر با اجرای 13 برنامه در سطح پایگاه های مختلف بسیج اجرا می شود.



وی تبیین سیره فاطمی و شخصیت والای حضرت زهرا (س) را از اهداف برگزاری این برنامه ها ذکر کرد.



مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه علی بن ابیطالب (ع) برگزاری مسابقه های حضوری و غیر حضوری را از جمله این برنامه ها عنوان کرد و ادامه داد: مسابقات حضوری در جشن میلاد و مسابقات غیرحضوری به شکل مسابقات کتابخوانی در خصوص زندگانی حضرت زهرا (س) و شان و منزلت زنان مسلمان برگزار می شود.



حیدری اضافه کرد: علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه برگزاری مسابقات به رده های مختلف در پایگاه های بسیج مراجعه کنند.



ویزیت رایگان عموم مردم



وی تجلیل از مادرانی که در طول هفته زن نوزاد دختر به دنیا می آورند را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد و بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته این برنامه در سه بیمارستان الزهرا (س) ، ایزدی و حضرت معصومه (س) اجرا می شود.



دبیر ستاد بزرگداشت هفته زن و مقام مادر در قم ویزیت رایگان عموم مردم در طول این هفته را از دیگر برنامه های این هفته دانست و گفت: این کار توسط بسیج جامعه پزشکان سپاه و با هدف خدمت رسانی به مناطق محروم استان انجام می شود.



حیدری، سرکشی از خانواده های شهدا و ایثارگران، برگزاری مسابقات ورزشی در سطح پایگاهی و استانی، برگزاری نشست های تخصصی حلقه های تربیتی طرح صالحین و تجلیل از بانوان کارمند در سطح سپاه را از دیگر برنامه های این هفته ذکر کرد.



وی نشست تخصصی و دیدار با علما، فرمانده و نماینده ولی فقیه در سپاه، بازدید از اسایشگاه سالمندان و مرکز توانبخشی، برگزاری اردوهای فرهنگی و برپایی نمایشگاه با مشارکت امور زنان و خانواده استانداری در بوستان نرگس را از دیگر برنامه های هفته زن برشمرد.



نمایشگاه هفته زن



مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه علی بن ابیطالب (ع) در خصوص نمایشگاه هفته زن گفت: سپاه در این نمایشگاه غرفه ای با نام شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت و نقش زنان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.



حیدری در ادامه با اعلام اینکه تعداد 6 هزار شهیده زن در کشور وجود دارد ابراز داشت: از این تعداد 120 شهیده زن متعلق به استان قم است.



وی از راه اندازی ستاد کنگره زنان شهید در قم خبر داد و افزود: برگزاری یادواره در خصوص ترویج فرهنگ جهاد و شهادت و زنان شهیده در طول سال از برنامه های این ستاد است.

