به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن صلاحی در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم اعتکاف در ساوه افزود: اعتکاف از جمله مظاهر معنویت است که همه ساله تعداد برگزارکنندگان آن افزایش می‌یابد که با هدف تهذیب نفس، خودسازی و ارتقا سطح بینش معنوی اقشار مختلف مردم برگزار می گردد.



وی اعتکاف را یکی از موثرترین عبادات در دین اسلام توصیف و بیان کرد: اعتکاف، یک حرکت فرهنگی و معنوی اسلامی تلقی می‌شود و زمینه ارتباط فرد با معبود را فراهم می‌آورد.



وی گفت: در سال جاری بنا داریم درصورت امکان مفاهیم وسخنرانیها وامورات فرهنگی که انجام می شود از افراد درمورد اثربخشی مراسم اعتکاف نظرسنجی شود وکسانی که می توانند دراین خصوص مقاله وکتاب تهیه کنند مورد حمایت قرارگیرند.



صلاحی افزود: خودمردم به خصوص جوانان ازبرنامه اعتکاف استقبال می کنند ودراین موضوع پیش قدم وپیگیرهستند ولذا عملکرد ما نباید درموضع انفعالی قرارگیرد.



روزه‌داری، اقامه نماز، خواندن دعای ویژه ماه رجب و ایام البیض، مناجات و تلاوت قرآن کریم، اقامه نمازهای یومیه به جماعت، تفکر، تهجد، ذکر خدا و تضرع به درگاه خداوند ازجمله اعمالی است که معتکفان در مدت سه روز اعتکاف به انجام آنها همت می‌گمارند.