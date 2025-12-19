رحیمی: ماه رجب فرصتی ویژه برای نزدیکی به خدا و اجابت دعا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبههای نماز جمعه هفته ساوه، با اشاره به اهمیت تقوا و اخلاق فردی گفت: هیچ دانشی بالاتر از طلب سلامت نیست و هیچ سلامتی مانند سلامت دل نیست و خردی والاتر از مخالفت با هوای نفس وجود ندارد.
وی افزود: امام محمد باقر (ع) پنج سفارش مهم به جابر از جمله پرهیز از ستم، خیانت، عصبانیت، غرور در مدح و بیتابی در نقد تاکید داشتند و بدون تردید رعایت این اخلاقیات زمینهساز آرامش فردی و اجتماعی است.
حجتالاسلام رحیمی بااشاره به فرارسیدن ماه مبارک رجب گفت: خداوند در این ماه فرشتهای به نام ‘داعی’ در آسمان هفتم قرار داده است که شبانه مردم را به یاد و اطاعت خود فرا میخواند و هر کس در این ماه خدا را بخواند، اجابت میشود.
وی افزود: روزه گرفتن حتی یک روز در این ماه مستحب است و دو روز روزه موجب بخشش گذشته فرد میشود.
امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به وسوسههای شیطان تصریح کرد: شیطان تنها دعوتکننده است و انسان با اراده خود تصمیم میگیرد که دعوت او را بپذیرد یا رد کند.
اعتکاف؛ ترکیبی از عبادت و پاکسازی باطنی
وی همچنین با اشاره به سنت اعتکاف گفت: اعتکاف تلفیقی از عبادتهای اصلی از جمله نماز، روزه، احرام و بیتوته است و موجب پاکسازی دل و نزدیکی به خدا میشود.
حجتالاسلام رحیمی با اشاره به شب اول جمعه ماه رجب (لیلة الرغائب) گفت: این شب، شب رغبتها و گرایشهای الهی است؛ جایی که میل و شوق انسان به خدا و زیباییهای الهی در کنار ترس و احترام به جلال الهی معنا پیدا میکند.
امام جمعه ساوه با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی ایران و نقش ملت در زمینهسازی ظهور حضرت حجت (عج) گفت: انقلاب اسلامی بین الطلوعین تاریخ است؛ دوران تاریکی گذشته شکسته شده و انقلاب آغاز طلوع فجر است و علی رغم نشانههایی از فساد و تفکر طاغوتی وجود اما جهت حرکت به سمت روشنایی است.
وی افزود: ملت ایران با پیروی از مسیر الهی نقش کلیدی در زمینهسازی ظهور ایفا میکند و این حرکت یک مأموریت الهی نه صرفاً یک حرکت ملی است.
نظر شما