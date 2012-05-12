به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پیش از ظهر امروز با حضور محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در طبقه دوم شبستان برگزار شد.

در این مراسم از تعدادی از روسای قبلی این نمایشگاه تقدیر شد.

این افراد عبارت بودند از صباح زنگنه، علیرضا برازش، محمدعلی شعاعی و محسن پرویز. قرار بود در این بخش از محمد مهدی کرباسچی، احمد مسجدجامعی و احسان الله حجتی روسای چند دوره دیگر نمایشگاه تقدیر شود که این افراد به این مراسم نیامده بودند.

همچنین در این مراسم از ناشران برگزیده سال 1390 به شرح زیر تقدیر شد:

الف ـ حوزه ناشران بزرگسال (بخش خصوصی تهران) : در این بخش هیچ ناشری شایسته عنوان برگزیده شناخته نشد، اما هیئت داوران مشترکا انتشارات هرمس و نشر نی را شایسته تقدیر شناخت.

بخش خصوصی شهرستان: در این بخش موسسه فرهنگی دارالحدیث به عنوان برگزیده شناخته شد.

بخش عمومی دولتی: در این بخش انتشارات سوره مهر عنوان برگزیده را کسب کرد.

در حوزه ناشران کودک و نوجوان هیچ ناشری شایسته عنوان برگزیده شناخته نشد و موسسه انتشارات محراب قلم شایسته تقدیر شناخته شد.

بخش خصوصی شهرستان: انتشارات عروج اندیشه شایسته تقدیر معرفی شد. همچنین در بخش غرفه‌های برتر بخش ناشران عمومی زیر گروه خصوصی انتشارات حکمت (از تهران) و انتشارات اسرا از قم به عنوان غرفه‌های برتر معرفی شدند.

در بخش خصوصی دانشگاهی غرفه جامع نگر برگزیده شد. در بخش خصوصی کودک و نوجوان غرفه حوا به عنوان برگزیده و غرفه جوان و حدیث مشترکا شایسته تقدیر شدند.

در بخش خصوصی ناشران آموزشی غرفه تخته سیاه به عنوان برگزیده معرفی شد، در بخش ناشران عمومی قسمت دولتی غرفه سازمان پژوهش‌های فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان غرفه برتر معرفی شد .همچنین انتشارات امیرکبیر هم شایسته تقدیر معرفی شد.

در بخش غرفه‌های بین‌الملل قسمت بازار جهانی کتاب‌های لاتین ایران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی برگزیده شد.

در بخش بازار جهانی کتاب عربی ایران بنیاد دایرةالمعارف اسلامی به عنوان برگزیده انتخاب شد.

در بخش ناشران الکترونیک ایران، موسسه خدمات کامپیوتری علوم اسلامی نور به عنوان برگزیده معرفی شد.

در بخش کشورها غرفه اتحادیه ناشران افغانستان به عنوان غرفه برتر معرفی شد.

در بخش کتب ارزی شرکت انتشارات جان وایلی به عنوان غرفه برتر معرفی شد.

در بخش کتب لاتین عرضه مستقیم انتشارات خدمات دانش کتیبه به عنوان غرفه برتر معرفی شد.

در بخش کتب عربی شرکت انتشارات آوند دانش به عنوان غرفه برتر معرفی شد.

همچنین در بخش رسانه‌های برگزیده قسمت صدا و سیما، شبکه رادیویی جوان، شبکه دو سیما و شبکه چهار سیما برگزیده شدند.

در بخش روزنامه‌ها، روزنامه‌های اطلاعات، کیهان و تهران امروز برگزیده شدند.

در بخش خبرگزاری‌ها، خبرگزاری‌های فارس، ایرنا و ایکنا برگزیده شدند.