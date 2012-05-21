به گزارش خبرنگار مهر، این جاده که بعد از 17 سال به بهره برداری رسیده است و می توانست جایگزین خوبی برای راه صعب العبور گردنه حیران باشد ولی با رخ دادن چندین تصادف سبب نگرانی تردد کنندگان از این مسیر شده است.

با اینکه چندین گزارش از ناامن بودن این جاده در رسانه های مختلف بویژه در خبرگزاری مهر درج شده است ولی تاکنون مسئولان برای رفع مشکلات موجود این جاده ترتیب اثر نداده اند.

ناامنی جاده سرچم بزرگنمایی بی مورد است

با وجود اینکه مشکلاتی از جمله ریزش مداوم سنگ ریزه و حتی سنگهای درشت از ترانشه های غیرایمن جاده، وجود چاله های عمیق در سطح آسفالت جاده ای وجود سراشیبیهای تند و تیز با سرعت گیرهای نامناسب و عدم نصب تابلوها و علائم راهنمایی به تعداد کافی در این محور مجود است ولی مسئولان این اطلاع رسانی را بزرگنمایی بی مورد و امری سیاسی می دانند.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در بازدید از این جاده در هفته گذشته عنوان کرد: عده ای از مالکان زمین اطراف این جاده که مخالف احداث آن بودند با افتتاح آن جوسازی های خود را در جهت غیراستاندارد جلوه دادن راه اصلی اردبیل – سرچم آغاز کرده و با هر ترفندی آنها را رسانه ای می کنند و اذهان عمومی را تشویش و عملکرد مسئولان را تخریب و یأس و ناامیدی ایجاد می کنند.

احمد صادقی تصریح کرد: به کسانی که منافعشان با اجرای این راه محقق نشده است اجازه داده نمی شود بهانه ای برای غیر استاندارد جلوه دادن آن داشته باشند.

وی افزود: پروژه راه اصلی اردبیل – سرچم از شاهکارهای بزرگ حوزه راه و شهرسازی است که در منطقه احداث شده و از دلایل دقیق طراحی آن تعداد 12 تونل و 14 پل خاص و بزرگ در این مسیر کوهستانی است که در نوع خود بی سابقه است.

ایمنی جاده سرچم در هاله ای از ابهام

اما آنچه در این میان قابل بررسی است تکرار تصادفات به فاصله کمتر از دو روز در این جاده است، وقایع مرگبار که دو هفته پیش رخ داد، وقوع چهار حادثه رانندگی به فاصله یک روز یک کشته و 12 زخمی برجای گذاشت و نشان داد که ایمنی این مسیر با بحثهای متعددی همراه است.

شامگاه روز گذشته نیز در اثر واژگونی یک دستگاه تریلر در مسیر سرچم - اردبیل دو نفر مصدوم شدند.

تریلر حامل هندوانه که از ایرانشهر عازم اردبیل بود که در 20کیلومتری هشتجین واژگون و دو نفر از سرنشینان آن مصدوم و به بیمازستان خلخال انتقال یافتند.

سروان علی پور فرمانده پلیس راه اردبیل- خلخال علت حادثه را ناتوانی راننده در کنترل ماشین و شیب جاده اعلام کرد.

این جاده با برخورداری از 50 کیلومتر راه کوهستانی و گردنه برفگیر در فصل زمستان به دلیل شرایط ناپایدار جوی از محورهای سخت گذر محسوب می شود و در این فصل تردد در آن با مشکلاتی روبرو می شود که امسال کاملا مشهود بود.

با وجود اینکه کمیسیون ایمنی راه‌های استان اردبیل بر افزایش ایمنی و استقرار پلیس راه و پایگاه امداد و نجات در این محور تاکید دارد ولی تاکنون اقداماتی که بتواند آمار تصادفات ناشی از شیب تند و نبود امکانات لازم در این جاده را کاهش دهد، صورت نپذیرفته است.