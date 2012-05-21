نتانیاهو در پی اسکان صهیونیست ها در قبرس/ تل آویو به ایجاد پایگاه می اندیشد

از آن جا که در دنیای امروز بحث انرژی بسیار مهم و حیاتی است فارغ از نزاع های لفظی میان آنکارا و تل آویو منابع غنی بستر دریای مدیترانه که در چارچوب منافع ملی دو کشور جایگاه مهمی دارد، در افزایش تنش میان دو دوست قدیمی نقشی جدی داشته است.

منابع عظیم نفت و گاز در بستر دریای مدیترانه همواره توجه جدی رژیم صهیونیستی و ترکیه را به خود جلب کرده است اما این بار یک رسانه ترک گزارشی را در این خصوص منتشر کرد که نکات بسیار ظریفی در درون آن نهفته بود.

ترکیه بارها تهدید به حضور جدی نظامی در شرق دریای مدیترانه کرده است و این تهدید در حالی صورت می گیرد که اسرائیل تلاش می کند به زودی میدان های دریایی گاز کشف شده در سواحل خود و سواحل مشترک با قبرس را بهره برداری کند.

ترکیه که دولت بخش یونانی نشین قبرس را به رسمیت نمی شناسد، بارها اعتراض خود را درباره قراردادهای امضا شده بین رژیم صهیونیستی و قبرس اعلام کرده است.

در گزارشی که توسط مرکز زمین شناسی ایالات متحده درباره ذخایر نفت و گاز در سواحل شرقی دریای مدیترانه انجام شده و نتایج آن در ماه مارس انتشار یافت آمده است که در آب های ساحلی در شرق مدیترانه، از سواحل مصر تا سرزمین های اشغالی، لبنان، سوریه و ترکیه، ذخایری وجود دارد که میزان گاز طبیعی در آن ۱۲۲ تریلیون فوت مکعب برآورد می شود.

آناتولی امروز دوشنبه در گزارشی تحت عنوان "برنامه صهیونیست ها برای ایجاد شهرک های جدید" نوشت: اسرائیل در پی انجام پروژه های عملیاتی برای اکتشاف گاز در منطقه "لیماسول" بخش یونانی نشین قبرس و اعزام 20 هزار کماندو به این منطقه است.

در ادامه این گزارش آمده است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 16 فوریه در جریان سفر خود به قبرس جنوبی و دیدار با رئیس جمهور بخش یونانی نشین قبرس این موضوع را مطرح کرد.

آناتولی در این گزارش به نقل از یک منبع نزدیک به دولت قبرس جنوبی نوشت: "دیمیتریس هریستوفیاس" رئیس جمهوری قبرس جنوبی از نتانیاهو خواسته تا تجار اسرائیلی را متقاعد کند در بخش ترک نشین قبرس سرمایه گذاری نکنند.

نتانیاهو در جریان سفر خود به قبرس جنوبی پیشنهاد برعهده گرفتن مخارج ساخت پالایشگاه گاز را برای استخراج گاز طبیعی در دریای مدیترانه در ازای ورود 10 هزار نفر از پرسنل این پالایشگاه به همراه خانواده هایشان به قبرس جنوبی مطرح کرده است.

به نوشته آناتولی، نتانیاهو در جریان سفر خود به قبرس جنوبی پیشنهاد برعهده گرفتن مخارج ساخت پالایشگاه گاز را برای استخراج گاز طبیعی در دریای مدیترانه در ازای ورود 10 هزار نفر از پرسنل این پالایشگاه به همراه خانواده هایشان به قبرس جنوبی مطرح کرده است.

بدین ترتیب شمار صهیونیست هایی که به قبرس جنوبی سفر می کنند به 30 هزار نفر افزایش می یابد و می توان گفت شهرک های جدید اسرائیلی این بار در قبرس جنوبی ایجاد می شود.

نتانیاهو در ادامه از لزوم تامین امنیت جانی 20 هزار کماندوی اسرائیلی خبر داده و خواستار ایجاد پایگاه دریایی و هوایی تل آویو در قبرس جنوبی شده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعزام کماندوهای اسرائیلی به قبرس جنوبی را با هدف تامین امنیت لوله نفتی و همچنین محافظت از پالایشگاه گازی در لیماسول عنوان کرده است.

همچنین قرار است گاز شرق دریای مدیترانه طبق تفاهمی که میان رژیم صهیونیستی و قبرس جنوبی صورت گرفته از طریق اسرائیل به کشورهای اروپایی منتقل و فروخته شود.