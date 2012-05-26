به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان کنگان بر اساس آخرین سرشماری به عمل آمده در استان بوشهر، بیشترین افزایش جمعیت را داشته و جمعیتش با 61 درصد افزایش نسبت به سال 85 به 155 هزار و 564 نفر رسیده که شاید بخش عظیمی از این رشد جمعیت به واسطه گسترش صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی در این شهرستان روی داده است.

رشد انفجاری جمعیت کنگان که البته علت اصلی آن هجوم غیر بومیان به منطقه است، باعث شده امکانات تعریف شده برای این شهر و شهرستان، جوابگوی این حجم از تقاضا نباشد.

امکاناتی که در ابتدا برای مردم این شهر و شهرستان برنامه‌ریزی شده بود ولی با گسترش صنایع مختلف و حضور مهاجرینی از نقاط مختلف کشور و جهان در این منطقه در حال حاضر پاسخگوی نیازهای روزمره نیست.

هرچند این شهرستان از نظر منابعی مانند نفت و گاز بسیار غنی است ولی شاهدیم که تنها دو جایگاه سوخت، خودروهای این شهر را تغذیه می کنند.

اخیرا با همکاری شهرداری کنگان، جایگاه سوم سوخت در دست احداث است. عملیات احداث این جایگاه سوخت تاکنون 83 درصد پیشرفت داشته است که البته از ابتدای امسال این عملیات متوقف و تعطیل شده است.

انتظار و اتلاف وقت رانندگان در صف‌های طولانی سوخت‌گیری



یکی از رانندگان کنگانی در خصوص صف‌های طولانی خودروها برای سوخت گیری، به خبرنگار مهر گفت: همه روزه شاهدیم که رانندگان برای سوخت گیری ساعات زیادی را در صفهای طولانی به انتظار می‌ایستند که این موضوع باعث شده مشکلاتی را برای آنها به وجود بیاورد.

مهرداد تمجیدی ادامه داد: گاهی اوقات صفهای انتظار خودروها از جایگاه سوخت گیری ستاره خلیج فارس تا ترمینال مسافربری و گاهی اوقات تا قبل از ترمینال نیز ادامه دارد.

این راننده با اشاره به مشکلات به وجود آمده در این صفهای طولانی، گفت: ایجاد ترافیک، هدر رفتن سوخت در صف‌های طولانی، عصبی شدن رانندگان و مهمتر از آن هدر رفتن وقت و زمانی که می توان آن را صرف کارهای مفیدتری کرد، از جمله مشکلات ایجاد شده است.

تاخیر در ماموریتها به علت سرعت پائین سوخت‌گیری



یکی دیگر از رانندگان نیز به مهر گفت: بعضی اوقات پیش می آید که خودروهایی که برای انجام ماموریت یا خدمات درمانی برای سوخت گیری به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند، زمان زیادی باید معطل بمانند و این در حالی است که زمان برای آنها بسیار حیاتی است.

حسین هدایت بیان کرد: چنانچه حداقل در جایگاه سوخت گیری خلیج فارس یک دستگاه پمپ گاز دیگر به این جایگاه اضافه شود، سرعت سوخت گیری به دو برابر افزایش می یابد.

وی ادامه داد: از مسئولان تقاضا داریم که هرچه سریع تر جایگاه سوم سوخت را که عملیات احداث آن متوقف و تعطیل شده، دنبال کنند تا مردم از این وضعیت خارج شوند و زمان خود را در صف سوخت هدر ندهند.

صف های طولانی گاز در اکثر مواقع برای وسائل نقلیه بنزینی، مشکلاتی به وجود می آورد، بدین ترتیب که این شلوغی باعث راه بندان در مسیر تردد وسائل بنزین‌سوز می‌شود.

پمپ سوخت گیری گاز ستاره خلیج فارس در کنگان بر خلاف اکثر شهرها طوری تعبیه شده که خود به خود باعث راه بندان مسیر وسائل نقلیه بنزینی می شود، به عبارتی دیگر دلیل اصلی این موضوع مکان تعبیه پمپ گاز در این جایگاه است که باعث شده در اکثر مواقع صف های طولانی گاز برای وسائل نقلیه بنزینی مشکل ساز شود که این موضوع در زمان تعبیه پمپ های بنزین، گاز و گازائیل دقت نشده است.

شرکت نفت هرچه سریع‌تر به تعهدات خود عمل کند



فرماندار شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان مشکلات کمبود جایگاه های سوخت در شهرستان کنگان پرداخت و اظهار داشت: طی جلسه مشترکی که با معاونت سوخت استان داشته ایم، این مسئول قول پیگیری در کوتاه ترین زمان برای رفع تعطیلی این جایگاه به ما داده است.

تیمور یزدان شناس ادامه داد: این دو جایگاه جوابگوی تقاضاهای مردم نیست و به همین علت در اکثر ساعات روز شاهد تشکیل صف های طولانی برای گاز هستیم که به نوعی وضعیت را برای رانندگان بحرانی کرده است است.

این مسئول افزود: امیدواریم شرکت نفت هرچه سریع تر به تعهدات خود عمل کند تا این بحران به وجود آمده نیز حل شود و وقت مردم در پشت صف های طولانی هدر نرود.

وی اضافه کرد: همه تلاش خود را برای خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان خواهیم کرد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. راه‌اندازی جایگاه‌های سوخت در شهرستان کنگان نیز یکی از برنامه‌هایی است که همواره به دنبال حل مشکل ان بوده ایم و امیدواریم به زودی شاهد حل این مشکل باشیم.

جایگاه سوم سوخت گیری در کنگان با 83 درصد پیشرفت، تعطیل شده است



معاون فنی عملیاتی پخش فراورده های نفتی استان بوشهر در ارتباط با این موضوع به خبرنگار مهر گفت: از سه جایگاه سی‌ان‌جی موجود در بندر کنگان، دو جایگاه آن به بهره برداری رسیده و جایگاه سوم نیز در حال احداث است که البته قریب به 83 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مسعود نیکتاج به تعطیل شدن عملیات اجرایی سومین جایگاه سوخت شهر کنگان اشاره کرد و افزود: روند احداث جایگاه سی‌ان‌جی کنگان از اوایل سال جدید تعطیل شده است.

معاون فنی عملیاتی پخش فراورده های نفتی استان بوشهر اظهار داشت: مشکل اساسی جایگاه سوم سی‌ان‌جی کنگان در بحث پیمانکار ابنیه است که امیدواریم به زودی مرتفع شود.

وی اضافه کرد: با توجه به انفجار جمعیتی در سرشماری اخیر کنگان، در حال حاضر، مردم این شهر بندری، برای استفاده از این دو جایگاه سوخت باید در صف های طولانی منتظر بمانند.

وی افزود: با راه اندازی جایگاه سی‌ان‌جی سوم و همچنین جایگاه سی‌ان‌جی آبدان که تنها مشکل عدم راه اندازی آن، نبود نیروی متخصص است، می‌توان تا حدود زیادی از انتظار مردم در صف‌های طولانی کم کرد.

این مسئول با اشاره به رشد بسیار بالای جمعیت شهرستان کنگان و کمبود جایگاه های سوخت گفت: چند باب جایگاه سی‌ان‌جی در شهرستان کنگان برای راه‌اندازی دیده شده است.

وی بیان کرد: علاوه بر بندر کنگان، دو جایگاه در عسلویه، یک جایگاه در نخل تقی و یک جایگاه نیز برای سیراف در نظر گرفته شده است.

نیکتاج ادامه داد: جایگاه سی‌ان‌جی شهرداری عسلویه با 98 درصد پیشرفت با مشکل نبود نیروی کار مواجه است و جایگاه آتی ساز این شهر نیز با 99 درصد پیشرفت با مشکل عدم شبکه گذاری گاز مواجه است.

وی اضافه کرد: جایگاه سی‌ان‌جی شهر سیراف نیز با 95 درصد پیشرفت فیزیکی از شبکه گذاری گاز برخوردار نیست و کماکان متوقف است.

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گزارش: مصطفی صفایی