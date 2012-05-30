آتش نشانی رشت فاصله زیادی با استانداردها دارد/ نداشتن دیواره آتش

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس استاندارد به ازای هر دو هزار و 500 نفر یک آتش نشان و هر 50 هزار نفر یک ایستگاه آتش نشانی تعریف شده است.

وی اظهار داشت: برای اینکه در اوج ترافیک خودروهای آتش نشانی مطابق استاندارد سه تا پنج به محل حادثه برسند 10 ایستگاه سیار و تعدادی پایگاه در سطح شهر رشت ایجاد شده است.

مدیر عامل آتش نشانی رشت با بیان اینکه این شهر به 18 ایستگاه دیگر نیاز دارد، گفت: در حال حاضر 9 ایستگاه آتش نشانی در رشت فعال است که 50 درصد کمبود در این بخش را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه آتش نشانی شغلی سخت و پر خطر و نیروها 20 ساله بازنشسته می شوند بر لزوم جذب نیروهای کارآمد در این سازمان تاکید کرد و افزود: آتش نشانی تنها سازمان در کشور است که 24 ساعته در تمامی حوادث به مردم خدمات ارائه می دهد.

رفیعی ادامه داد: شهروندان به دلیل کمبود پارکینگ در سطح شهر رشت، خودروهای خود را در کوچه های تنگ و باریک پارک می کنند در صورت بروز حادثه امکان عبور خودروهای سبک وجود ندارد چه رسد به هدایت ماشینهای سنگین آتش نشانی برای خدمات رسانی!

وی همچنین آمار آتش سوزی در شهر رشت را بالا دانست و یادآور شد: به دلیل بافت فرسوده، بکارگیری مصالح قابل اشتعال مثل چوب در سازه ها، نبود دیواره آتش بر و وجود سیستم سیم کشی غیر استاندارد به ویژه در اماکن قدیمی باعث گسترش آمار حریق در این شهر شده است.