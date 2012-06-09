رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اجرای نظام 3-3-6، سه کمیته شامل کمیته های تامین فضای آموزش، آموزش نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی تشکیل شده است که کمیته تامین فضای آموزش هم اکنون نیازسنجی تعداد کلاس های آموزشی را برای پایه ششم ابتدایی به اتمام رسانده است.

وی افزود: براساس نیازسنجی ها، شهرستان استان تهران تعداد دو هزار و 100 کلاس آموزشی برای پایه ششم ابتدایی نیاز دارد که دو هزار و 80 کلاس، فضای آموزشی تامین شده است.

به گفته زمانی، هم اکنون 20 کلاس دیگر برای تدریس پایه ششم لازم است که با توجه به بازدیدهای سازمان نوسازی شهر تهران یا این تعداد مدرسه ساخته می شود و یا دانش آموزان در کانکس های ویژه ای ادامه تحصیل می دهند.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران درباره بیشترین کمبود فضاهای آموزشی در شهرستانها توضیح داد: در شهریار، قدس، بهارستان 1 و 2 کمبود مدارس با توجه به تراکم دانش آموز بیشتر احساس می شود.



وی با بیان اینکه در بیشتر شهرستانهای استان تهران نیازمند ساخت مدرسه هستیم، ادامه داد: در تمامی شهرستان های استان تهران تهران سه هزار مدرسه وجود دارد که با توجه به تراکم دانش آموزان باید ساخت مدارس افزایش یابد.

زمانی درباره کمک خیرین مدرسه ساز گفت: خیرین در سال گذشته، 150 میلیارد تومان شامل واگذاری زمین، حقوق و وجه نقد متعهد شده اند. همچنین با کمک خیرین تعدادی از دانش آموزان نیز خود تبدیل به دانش آموز خیر مدرسه ساز در شهرستانها شده اند.