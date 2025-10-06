بهارلو: ۱۲درصد دانش آموزان استان تهران در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو صبح دوشنبه در دوره توجیهی آموزشی و توانمندسازی مدیران و مؤسسان مدارس ابتدایی غیردولتی شهرستان‌های استان تهران ضمن تقدیر از مشارکت فعال مدیران مدارس، هدف از برگزاری این دوره را ارتقای سطح دانش تخصصی، آشنایی با قوانین و مقررات، و تبیین سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش در حوزه مدارس غیردولتی عنوان کرد.

وی در این برنامه که با حضور محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، اعضای شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش، و علی خزایی، نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای نظارت، برگزار شد، با اشاره به اهمیت نظارت دقیق بر مدارس غیردولتی گفت: در سال جاری، طرح نظارتی هزار را اجرا خواهیم کرد که طی آن، هزار مدرسه و آموزشگاه غیردولتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

بهارلو افزود: در شهرستان‌های استان تهران، ۸۸۵ مدرسه غیردولتی فعال هستند که ۱۲۰ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش دارند؛ این رقم حدود ۱۲ درصد از کل دانش‌آموزان استان را شامل می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در پاسخ به پرسش‌های مردمی درباره تخلفات شهریه اعلام کرد: سال گذشته ۳۲ رأی و امسال تاکنون ۲۷ رأی علیه مؤسسات متخلف صادر شده و برخورد قانونی با آنان صورت گرفته است.

بهارلو با اشاره به آمار دانش‌آموزان گفت: در سال تحصیلی جاری، یک میلیون و ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در شهرستان‌های استان تهران مشغول تحصیل هستند که ۷۳ هزار نفر از آنان ورودی پایه اول هستند.

وی با تأکید بر ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس دولتی افزود: امسال شاهد کاهش تراکم کلاس‌های درس بودیم؛ ۵۰۰۰ کلاس با تراکم بالای ۳۵ نفر به زیر این عدد رسیدند که تأثیر مثبتی بر فرآیند آموزش و تربیت دارد.

بهارلو اعلام کرد: دانش‌آموزان مدارس دولتی نیز در کنکور سراسری خوش درخشیدند؛ از جمله دو خواهر دوقلو در اسلامشهر که موفق به کسب رتبه‌های ۵ و ۶ شدند.

وی گفت: مهر امسال، مهری متفاوت، آرام و بدون دغدغه بود. هیچ کلاس خالی یا بدون معلم نداشتیم و سال تحصیلی با نشاط آغاز شد. امیدواریم این روند نویدبخش سالی پربار برای دانش‌آموزان باشد.