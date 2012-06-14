به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فروزانفر قبل از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی اظهار داشت: هفت گروه کالا شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، تلفن همراه، تجهیزات پزشکی، تجهیزات رایانه و متعلقات آن، انواع اسباب بازی، لوازم خانگی و مکمل های غذایی در طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی "شبنم" قرار دارند.

وی افزود: بر اساس این طرح تمامی ارائه کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی ملزم به نصب کدینگ دو بعدی بر روی محصولات هستند که با ارسال آن کد از طریق تلفن همراه نحوه ورود آن مشخص خواهد شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: تمامی 720 واحد صنفی پروانه دار عرضه کننده لوازم آرایشی و بهداشتی در مشهد باید کالاهای موجود خود را بر اساس خوداظهاری اعلام و نسبت به نصب کدینگ بر روی آنها اقدام کنند.

فروزانفر گفت: از سوپر مارکت ها و باجه های فروش مطبوعات در سطح شهر خواسته شده تا از عرضه اقلام آرایشی و بهداشتی خودداری کنند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی تصریح کرد: عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی در تمامی داروخانه های سطح شهر مورد بازرسی و نظارت قرار خواهد گرفت تا از عرضه کالای قاچاق در آنها جلوگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در دو ماه نخست امسال، افزود: در این مدت 33 هزار و 299 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق توسط این نهاد کشف و ضبط شده است.