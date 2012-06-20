سفیدی نان دلیل مرغوبیت و کیفیت آن نیست/ سبوس آرد را تیره می کند‌‌

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد ‌هاشمی از پخت نان سبوس‌دار در یکی از نانوایی‌های شهرستان همدان از اوایل اردیبهشت سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به تأثیرگذاری بالای نان در سلامت مردم و انتظار جامعه اسلامی از ارائه محصول مناسب و کیفی باید آگاهی عمومی افراد جامعه بالا رفته و مردم نسبت به خرید محصول سالم حساس شوند.

هاشمی با بیان اینکه اداره کل استاندارد استان همدان به موضوع مهم کیفیت نان سبوس‌دار پرداخته است، عنوان کرد: آردی که برای پخت نان سنگک به کار می‌رود باید سبوس‌دار باشد، بنابراین مقرر شده که یکی از نانوایی‌های همدان برای شروع کار نیمی از زمان پخت خود را به نان سبوس‌دار اختصاص دهد تا این موضوع به تدریج فراگیر شده و استفاده مردم از نان سبوس دار در جامعه بیش از پیش انجام شود.

وی با بیان اینکه استفاده از آرد سبوس‌دار در تولید نان، ارزش غذایی آن را افزایش می‌دهد، گفت: این باور غلط در بین مصرف‌کنندگان که نان سفید باکیفیت‌تر است باید با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی اصلاح شود.

وی عنوان کرد: جداسازی سبوس از آرد علاوه بر کاهش ارزش غذایی نان، موجب هدررفت این ماده ارزشمند می‌شود که باید از این امر جلوگیری شود.

هاشمی با بیان اینکه با رعایت استانداردها در مرحله تولید آرد می‌توان آردی با کیفیت تهیه کرد، گفت: بر اساس استاندارد سه نوع آرد برای تولید نان کاربرد دارد که هرقدر سبوس در آرد بیشتر باشد آرد تیره‌تر و مقدار مواد معدنی و ویتامین‌های آن بیشتر است.

وی با بیان اینکه سبوس گندم غنی‌ترین منبع غذایی از نظر فیبر و الیاف گیاهی محسوب می‌شود، اظهار داشت: بر اساس استاندارد آردی که از تمام اجزای دانه گندم تهیه می‌شود آرد کامل است و هر چه میزان سبوس در آرد بیشتر باشد رنگ آن را تیره‌تر کند.

وی در خصوص تأثیر استفاده از نان سبوس‌دار در سلامت نیز گفت: کاهش احتمال ابتلا به سرطان کولون و ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی از جمله این تأثیرات است.

معاون فنی اداره کل استاندارد استان همدان با تأکید بر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به منظور استفاده از آرد سبوس دار توسط رسانه‌ها و مسئولان گفت: مردم باید مطلع شوند که نان‌های سفید نسبت به نان‌های تیره از ارزش غذایی بسیار کمتری برخوردارند.