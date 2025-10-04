نان پایدارترین کالای غذایی بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول نجفیان عصر شنبه در نشست نخستین نمایشگاه آرد و نان همدان با اشاره به اهمیت نان در فرهنگ و معیشت ایرانیان اظهار کرد: نان همواره آخرین و پایدارترین کالای غذایی بشر بوده و در طول تاریخ، حتی در سخت‌ترین شرایط همچون جنگ‌ها و بحران‌ها، جایگاه خود را در سفره مردم حفظ کرده است.

وی با بیان خاطراتی از کمبود نان در سال‌های گذشته و اهمیت آن در دوران قحطی و جنگ، افزود: در جنگ تحمیلی یا بحران‌های مشابه، صف نان نماد حیات و مقاومت مردم بوده و این درسی است که باید نسل‌های جدید آن را دریابند.

سفیر فرهنگی نمایشگاه آرد و نان همدان با اشاره به داستانی از سعدی و حکایت‌های کهن درباره ارزش گندم و نان خاطرنشان کرد: گندم حاصل زحمات کشاورزان، آسیابانان و نانوایان است و هر قرص نان در سفره مردم، پشتوانه‌ای از کار، عشق و برکت الهی دارد که باید به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود.

وی اهداف فرهنگی نمایشگاه همدان را ارتقای آگاهی عمومی نسبت به روند تولید و اهمیت نان دانست و گفت: این رویداد تلاش دارد با استفاده از هنر، موسیقی و برنامه‌های آموزشی، نسل آینده را با ارزش نان سالم و کامل آشنا کند.

نجفیان عنوان کرد: حضور چهره‌های محبوبی چون «خاله شادونه» برای آموزش کودکان در قالب برنامه‌های شاد و آموزنده، بخش ویژه این نمایشگاه خواهد بود.

سفیر فرهنگی نمایشگاه آرد و نان همدان با بیان اینکه کشاورزی و تولید گندم بنیان امنیت غذایی کشور است، تأکید کرد: اگر کشاورزی نباشد، شهرها با بحران شدید مواجه می‌شوند، چرا که هیچ محصول دیگری جایگزین نان در تامین نیاز روزانه مردم نیست.

نجفیان در پایان گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا از زحمات همه حلقه‌های تولید و تامین نان قدردانی شود و اهمیت آن در فرهنگ، اقتصاد و سلامت جامعه دوباره یادآوری گردد.