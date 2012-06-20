طرح آبرسانی به عشایر ایلام آغاز شد

یار محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه اداره کل امور عشایری استان عمده خدمات خود را به جامعه مولد عشایر در قالب چهار طرح مهم اسکان، مطالعه های جامع عشایری، جایگزینی سوخت فسیلی و ارائه خدمات به کوچندگان ارائه می کند، اظهار داشت: جامعه عشایر استان دارای یک میلیون و 300 هزار راس دام هستند.

وی بیان داشت: پخش ارزاق عمومی از جمله آرد، برنج، روغن و دیگر مایحتاج از جمله چادر، تور سیمی، ظروف و منبع ذخیره آب، از اقلام توزیعی بین جامعه عشایر استان ایلام هستند.

این مسئول عنوان کرد: کار آبرسانی به مناطق عشایری ایلام به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد.

کریمی ادامه داد: بر این اساس برنامه‌های مختلفی از سوی این دستگاه اجرایی در استان ایلام تدوین و طراحی شده که این برنامه‌ها در طول سال اجرایی می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه هفت دستگاه تانکر کار آبرسانی به عشایر ایلام را اجرای می‌کند، اضافه کرد: این مهم در راستای حمایت و کمک به عشایر ایلام اجرایی می‌شود.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: روزانه دو هزار و 500 متر مکعب آب آشامیدنی برای استفاده عشایر و دام های آنان با استفاده دستگاه تانکر سیار حمل و توزیع می شود.

وی ادامه داد: این موضوع به عنوان یک اولویت تا ماه‌های آتی و فصل گرما توسط اداره کل امور عشایری استان ایلام اجرایی و محقق می‌شود.

کریمی با بیان اینکه در سال گذشته 50 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح ها و خدمات رسانی به عشایر استان هزینه شده است، افزود: این اعتبار از محل منابع عمرانی، استانی، ملی و ردیف های بودجه ای دولت اختصاص یافته و در راستای خدمات رسانی به جامعه عشایری ایلام هزینه شده است.