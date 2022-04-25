آبرسانی به قشلاقات عشایری انگوت نیازمند حمایت و تامین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، لطفعلی زیادی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای عشایری شهرستان انگوت اظهار کرد: عشایر شهرستان انگوت با مشکلات عدیدهای در بحث آب شرب، راه، تلفن و عدم پوشش تلفن همراه و شبکههای تلویزیونی مواجه هستند و برای رفع این مشکلات باید چاره اندیشی شود.
وی به سکونت هشت هزار نفر از عشایر در شهرستان انگوت اشاره کرد و گفت: آبرسانی به ۳۰ قشلاق عشایری آغاز شده که سه قشلاق بالای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و عملیات اجرایی هفت قشلاق دیگر کلنگزنی شده است و برای تکمیل و ادامه فاز دوم و سوم این پروژهها نیازمند حمایت و تأمین اعتبار هستیم.
فرماندار شهرستان انگوت با بیان اینکه ۹۰ درصد عشایر شهرستانهای گرمی و انگوت در شهرستان انگوت سکونت دارند، ادامه داد: این عشایر با داشتن ۱۲۵ هزار رأس دام نقش مهمی در تأمین نیاز گوشت استان و کشور ایفا میکنند.
زیادی گفت: این در حالی است که اداره امور عشایری در شهرستان انگوت استقرار نیافته و عشایر شهرستان انگوت جهت انجام امورات خود بالاجبار به شهرستان گرمی تردد میکنند.
وی با بیان این نکته که عشایر شهرستان انگوت خسارات بسیار هنگفتی را متحمل شدهاند، بر لزوم اختصاص تسهیلات ارزانقیمت به عشایر شهرستان تاکید کرد.
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