مه‌لقا جام بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط کنونی خود تصریح کرد: چند روزی را به دلیل بیماری در بستر بودم و نتوانستم تمرینات خوبی را سپری کنم. پیش از بیماری هم سعی می‌کردم تمرینات مربی‌ام را به خوبی انجام دهم.

وی در مورد رکوردهایش تا این لحظه، اظهار داشت: سعی می‌کنم در هر شرایطی بهترین باشم اما باید در این خصوص از "لازلو"، سرمربی تیم ملی سئوال کنید.

عضو تیم ملی تیراندازی بانوان در خصوص اردوهای تیم ملی بانوان، گفت: بهتر است در این خصوص هم سرمربی اظهارنظر کند. در حال حاضر نمی‌خواهم در این مورد صحبت کنم و بگویم که اردوهای تیم ملی بد یا خوب است.

وی در پاسخ به این پرسش که "با توجه به شرایط موجود آیا در المپیک لندن حرفی برای گفتن خواهید داشت؟"، گفت: پیش بینی کردن این موضوع بیش از آن چیزی که فکر می‌کنید، دشوار است. حتی اگر در تمرین هر روز رکورد 400 را از خود به جا بگذارم، بازهم پیش بینی کسب موفقیت در المپیک کار سختی است، چراکه نمی‌توان در رشته تیراندازی چیزی را پیش بینی کرد. واقعا به دعای خیر مردم برای درخشش و به دست آوردن نتایج خوب نیازمندم اما سعی می‌کنم بهترین برای خود باشم.

جام بزرگ در خصوص میزان رسیدگی فدراسیون تیراندازی به ملی پوشان المپیکی این رشته ورزشی، خاطرنشان کرد: این را هم بهتر است از "لازلو" سرمربی تیم ملی سئوال کنید. در این راستا هم نه می‌گویم خوب و نه می‌گویم بد است. انسان‌ها همیشه کمال طلب هستند. هرچقدر شرایط اردو خوب باشد، ما باز هم به دنبال بهتر از آن هستیم. از طرف دیگر اگر هم بگویم اردوهای تیم ملی بد است، مشخص نیست که این صحبت من عادلانه بوده یا خیر. پس بهتر می‌بینم که در این خصوص هم اظهارنظر نکنم.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم "لازلو" سرمربی، هاشمی رئیس و نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی در این فکر هستند که بهترین شرایط را برای ما مهیا کنند. اگر ایجاد شده است، دست‌شان درد نکند و اگر هم نشده، حتما نمی‌توانستد بهتر از آن را مهیا کنند. پس به همین دلیل می‌گویم که نباید با حرف‌های‌مان زیاد آنها را اذیت کنیم.

وی در خصوص احتمال پرچمداری خودش یا الهه احمدی در المپپک، گفت: چیزی در این مورد و حداقل در مورد خودم نشنیده‌ام که بخواهم در خصوص آن اظهارنظر کنم. احمدی هم پیشکسوت است و جا دارد که در المپیک پرچمدار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی کشورمان روز پنجشنبه هفته گذشته جهت آمادگی بیشتر برای رقابت‌های المپیک لندن عازم هانوفر آلمان شد. الهه احمدی، مه‌لقا جام بزرگ، نرجس امامقلی نژاد و ابراهیم برخورداری تیراندازان حاضر در این اردو هستند. تیم ملی تیراندازی ایران سوم تیر جهت شرکت در مسابقات بین المللی فرانسه عازم این کشور می‌شود.