این موضوع از دو جنبه قابل تحلیل است. اول اینکه چرا این شرکت در کنار تأسیسات ایران خودرو در شهرک صنعتی آرادان استقرار پیدا نمی کند و دوم اینکه مسئولان استان چرا بدون سنجش عواقب و بررسی های دقیق تر می خواهند این کار را انجام دهند.

احداث شرکت بازیافت ایرانیان در گرمسار آسیب های متعددی را متوجه شهر می کند

احداث این شرکت در ورودی شهر گرمسار آسیب های متعددی را متوجه شهر می کند. جای تعجب دارد که چرا مسئولان به این مسائل توجهی نداشته و در قبال این موارد پاسخگو نیستند.

از جمله این مشکلات، مشکل تأمین آب این شرکت است. با توجه به معضل کم آبی گرمسار در بخش کشاورزی و حتی مشکل آب شرب روستاها در ماه های گرم تابستان، جای سوال دارد که مسئولان این امر چگونه می خواهند منابع آبی مورد نیاز این شرکت فراهم کنند.

تامین شبکه تاسیسات مورد نیاز این واحدها سالانه به چندین هزار متر مکعب آب نیاز دارد و این آب از کجا می خواهد تامین شود؟

آیا مسئولان تا کنون توانسته اند مشکل برخی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی که به لحاظ آلایندگی مورد اعتراض مردم هستند را حل کنند که به فکر راه اندازی شرکت بازیافت در این شهرستان افتاده اند؟

مشکل دیگر قطع درختان و از بین رفتن محیط زیست و آلوده شدن آن است که در اثر همجواری واحد صنعتی با واحد های مسکونی ایجاد می شود. کدام یک از مسئولان مسئولیت این امر را قبول می کند تا مردم از تخریب محیط زیست دچار خسران نشوند.

در ابتدا برای احداث کارخانه زمینی حدود 15 هکتار درخواست شده بود ولی هنگام صدور موافقت نامه به 60 هکتار افزایش یافت و علیرغم مخالفت امور آب، منابع طبیعی، جهادکشاورزی و محیط زیست، این زمین برای احداث کارخانه اختصاص داده شد.

در اینجا این سوال مطرح است که واقعا فلسفه شهرک صنعتی چیست؟ آیا غیر از این است که واحدهای صنعتی باید در شهرک های صنعتی مستقر شوند و نه در جای دیگر؟

بر اساس مصوبه دولت واحدهای صنعتی باید مجوز لازم را از کارگروه زیربنایی دریافت کند

معاون برنامه ریزی استانداری سمنان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این شرکت وابسته به شرکت ایران خودرو است و مجوز سرمایه گذاری خود را از نهادهای دولتی شامل اداره صنایع، جهاد کشاورزی و محیط زیست کسب کرده و آنها بررسی های لازم را در این خصوص انجام داده اند.

مفید غلامی افزود: با توجه به مصوبه مردادماه سال گذشته دولت، واحدهای صنعتی در خارج از حریم شهرک باید مجوز لازم در این خصوص را از کارگروه زیربنایی دریافت کند که درخواست شرکت برای دریافت زمین و افزایش سرمایه گذاری در کارگروه شورای برنامه ریزی مطرح شد و این امر به تصویب رسید.

معاون برنامه ریزی استانداری با بیان اینکه کارشناسان ستاد سرمایه گذاری از مکان پیشنهادی شرکت برای توجیه زیست محیطی و اقتصادی بازدید کردند گفت: این افراد پس از بازدید اعلام کردند سرمایه گذاری در این مکان پس از طی کردن روال قانونی مشکلی ندارد.

مشکلات ایجاد این شرکت باید بدون جوسازی حل شود

وی ادامه داد: اخیرا جبهه گیری هایی میان مردم شهر در رابطه با استقرار این شرکت صورت گرفته است که باید طی جلسه ای با حضور نماینده مردم، امام جمعه شهرستان، مسئولان محلی و سرمایه گذاران این موضوع بررسی و شفاف سازی شود.

غلامی افزود: کار باید در فضای تفاهمی بدون جوسازی با حضور ذی نفع ها و ذی نفوذ ها انجام شود زیرا حجم سرمایه گذاری و همچنین ایجاد اشتغال در این بخش بالاست و این با سیاست دولت همخوانی دارد.

مکان ایجاد شرکت بازیافات ایرانیان بر اساس فرایند کارشناسی به تایید رسیده است



معاون برنامه ریزی استانداری سمنان با بیان اینکه شرکت لوازم و مستهلک و مستحمل ایران خودرو بر اساس فرایند کارشناسی به تایید رسیده اظهار داشت: تا کنون به این نتیجه که احتمالا دستگاه های اجرایی با اعمال فشار یا اخذ رشوه با راه اندازی این واحد در ورودی شهر موافقت کرده اند نرسیده ایم و اگر چنین موردی هم باشد باید از طریق دستگاه های امنیتی پیگیری شود زیرا هیچگونه نفع و اصراری برای استقرار این شرکت نداریم.

منابع آبی مورد نیاز این شرکت از طریق آب منطقه ای استان تامین می شود

غلامی گفت: به دلیل عدم توانایی شهرک صنعتی برای تامین آب مورد نیاز شرکت لوازم مستهلک ایران خودرو مبادرت به مکان پیشنهادی و استفاده از زمین های منابع طبیعی شد.

وی تصریح کرد: آب منطقه ای استان سمنان منابع آبی لازم این شرکت را از محل ذخیره تخصیصی خود تامین خواهد کرد و در تخصیص آب اولویت به سرمایه گذاری می دهد.

فعالیت شرکت بازیافت ایرانیان شدیدا موجب آلایندگی زیست محیطی می شود

شهردار گرمسار نیز در خصوص روند تاسیس شرکت بازیافت ایرانیان در ورودی شهر گرمسار به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت: طرح اولیه این شرکت تامین 5 هکتار زمین با ایجاد 27 شغل و نیاز آبی 2 لیتر در ثانیه بوده است.

مومنی گفت: بر اساس اطلاعات کسب شده مقرر شده در فازهای بعدی برای روند توسعه شرکت بازیافت ایرانیان 60هکتار زمین و برای آب مود نیاز آن نیز 26 لیتر در ثانیه از روخانه حبله افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه این شرکت تولید کننده گرانول است افزود: فعالیت آن می تواند شدیدا موجب آلایندگی زیست محیطی در شهرستان گرمسار شود.

ایجاد شرکت بازیافت ایرانیان با اهداف شهری گرمسار در تضاد است

شهردار گرمسار در ادامه بیان داشت: از دلایل دیگر اینکه در سند چشم انداز توسعه، توسعه شهر به سمت شمال و شمال شرق شهرستان طراحی و برنامه ریزی شده و با اهداف شهری گرمسار در تضاد است.

مومنی تصریح کرد: در شهرستان گرمسار غالبا زمین ها به دلیل مالکیت خصوصی معضلی برای دولت شده است و برای توسعه شهر و استقرار صنایع فقط می توان از زمین های شمالی و شمال شرقی گرمسار که متعلق به منابع طبیعی است بهره برد.

تضمینی برای تامین آب شرکت بازیافت ایرانیان از محل رودخانه حبله رود نیست

وی گفت: بافت خاکی منطقه مورد نظر استقرار شرکت بازیافت ایرانیان با رسوبات رونده مواجه بوده که برای ساخت و ساز مناسبت نیست.

شهردار گرمسار اظهار داشت: با توجه به اینکه دبی رودخانه حبله رود طی 5 سال گذشته همواره در ماه های تیر و مرداد ماه به یک متر مکعب می رسد، حال چه تضمینی برای تخصیص 26 لیتر آب به شرکت مذکور است.

مومنی با بیان اینکه بنا به اظهار نظر برخی مقامات استان در نظر است برای تامین آب مورد نیاز شرکت بازیافت ایرانیان از سد نمرود استفاده شود تصریح کرد: حال باید پرسید پس چرا در طرح این شرکت از سد برای تامین آب نامی ذکر نشده است و فقط نام رودخانه حبله رود اعلام می شود.

با توجه به کمبود منابع آب در گرمسار هیچ تعهدی برای تامین آب مورد نیاز صنعت نیست



وی افزود: در شهرگرمسار در تابستان از چاه ها برای کسری تامین آب شرب استفاده می شود بنابراین تعهدی وجود ندارد که پاسخگوی نیازهای صنعتی باشیم. با این روند هم شهر و هم واحد صنعتی دچار مشکل می شوند.

شهردار گرمسار اختصاص زمین به منظور احداث کارخانه گچ و خاک در شمال این منطقه را از دیگر دغدغه های خود عنوان کرد و گفت: این روند، سلامتی شهروندان را به مخاطره می اندازد.

وجود کارخانه های اسیدی و شیمیایی در گرمسار تاثیر سویی در سلامت شهروندان دارد

مومنی اظهار داشت: درحال حاضر وجود کارخانه های اسیدی و شیمیایی و روغنی آلوده کننده محیط زیست بسیار تاثیر سویی در سلامت شهروندان و محیط زیست گرمسار داشته و در ابتدای صبح به علت عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشتی و استقرار فیلتر با گازها و بخارهای این شرکت ها مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران و آئین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهر ها پس از رعایت مفاد طرح های توسعه و عمران جامعه مجاز است و تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز آن برای کاربری صنعتی که می خواهند در نظر بگیرند باید در کارگروه مربوطه ابتدا مطرح و بعد از تصویب کارگروه ذی ربط به تصویب شورای توسعه برنامه ریز استان برسد.

تعیین مکان احداث واحد صنعتی در گرمسار به دلیل طرح ماندگار حرم تا حرم به بررسی جدی تری نیاز دارد

شهردار گرمسار با بیان اینکه تعیین مکان احداث واحد صنعتی با عنایت به طرح ماندگار حرم تا حرم لزوم به بررسی جدی تر دارد بیان کرد: البته به استناد تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها هرگونه احداث بنا در این اراضی و به استناد ماده 10 همین تصویب نامه باید دارای پروانه ساختمانی باشد و نظارت لازم نیز از سوی مهندسان ناظر انجام شود.

مومنی اضافه کرد به نظر می رسد که این مهم به درستی انجام نشده زیرا برای اظهار نظر کارشناسی در خصوص شرکت ایرانیان از شهرداری دعوت به عمل نیامده است و هیچگونه هماهنگی و روال اداری در این راستا طی نشده است.

شهردار گرمسار در پایان با تاکید بر اینکه این شهرستان صنعتی است و باید به دلیل رودخانه دائمی شرق کشور قطب کشاورزی شود خاطرنشان کرد: مخالف صنعت نیستیم ولی این کارخانه می تواند در شهرک های صنعتی استقرار یابد که زیرساخت های لازم را این شهرک ها دارا باشند.