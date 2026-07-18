اختصاص ۹ چاه ویژه صنایع گرمسار؛ تخصیص آب از سد نمرود در انتظار

حمید احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تامین آب مورد نیاز صنایع دراستان سمنان بیان کرد: از دیرباز تامین آب مورد نیاز شهرک های صنعتی و کارخانه ها و ... از طریق منابع آبی زیرزمینی صورت می گرفته است.

وی افزود: در حوزه شهرستان هایی مانند گرمسار، ۹ حلقه چاه تنها به صنایع اختصاص داده شده تا بتوانیم آب مورد نیاز آنها را تامین کنیم.

مدیرعامل آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه نیم نگاهی به سد نمرود نیز برای تامین آب مورد نیاز شهرک های صنعتی در شهرستان گرمسار خواهیم داشت، گفت: تخصیصی حدود ۹ میلیون متر مکعب برای صنایع شهرستان های گرمسار و آرادان منظور شده است.

احسانی با بیان اینکه تا زمان بهره برداری کامل از این طرح فعلا امکان بهره برداری ۱۰۰ درصدی از این منبع آبی را نخواهیم داشت، گفت: در تلاش هستیم تا بتوانیم شرایط خوبی را برای صنایع و مردم شهرستان گرمسار فراهم آوریم.