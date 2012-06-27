فرهاد چیذری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تمرینات بدنسازی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه همه بازیکنان با من همکاری می‌کنند و تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی به خوبی پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: هدف نخست‌مان این است که بازیکنان را به اوج آمادگی بدنی برسانیم اما نکته مهمتر این است که آنها را در اوج نگه داریم و بازیکنان با سطح آمادگی مطلوب در مسابقات به میدان بروند.

مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به شرایط خوب بدنی بازیکنان، در مورد اینکه کدام نفر از نظر بدنی شرایط بهتری نسبت به دیگران دارد، تصریح کرد: نمی‌شود گفت کدام بازیکن آماده‌تر از دیگران است. فرقی ندارد کدام بازیکن آمادگی بیشتری دارد زیرا باید تلاش کنند تا به سطح بالای آمادگی دست یابند.

چیذری در پایان گفت: فشار اصلی را در تمرینات تهران به بازیکنان وارد کردیم ولی در اردوی آماده‌سازی ترکیه بیشتر تمرینات سرعتی را انجام خواهیم داد.