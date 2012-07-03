ایجاد 500 مدرسه ابتدایی قرآنی در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر در نشست مشترک با مدیران آموزش و پرروش استان مرکزی گفت: محتوای فعالیت های مدارس قرآنی توسط سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش در دست تدوین است.

وی با بیان این که محتوای فعالیت های آموزشی مدارس قرآنی مرداد ماه امسال اعلام خواهد شد یادآور شد: با اعلام محتوای آموزشی مدارس قرآنی آموزش مربیان و معلمان این مدارس نیز از شهریور ماه امسال آغاز خواهد شد.

معاون اموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت توجه به کیفیت مدارس قرآنی در دو بخش فضا و محتوای آموزشی گفت: وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر کیفیت بخشی به مدراس ابتدایی قرآنی، تعداد مدارس قرآنی را بر عهده استان ها گذاشته و از مدیران استانی خواسته با توجه به امکانات در اختیار نسبت به ایجاد یک مدرسه ابتدایی قرآنی دخترانه و یک مدرسه ابتدایی قرآنی پسرانه در هر یک از مناطق تحت پوشش خود اقدام کنند.

قربان افزود: توجه به جایگاه و شأن قرآن در جامعه اسلامی، رونق بخشیدن به دارالقرآن های موجود در کشور و تربیت قرآنی دانش آموزان اهداف اصلی تشکیل مدراس قرآنی ابتدایی است.