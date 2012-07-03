  1. استانها
  2. مرکزی
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

قربان خبر داد:

ایجاد 500 مدرسه ابتدایی قرآنی در سال تحصیلی جدید

ایجاد 500 مدرسه ابتدایی قرآنی در سال تحصیلی جدید

اراک – خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ایجاد 500 مدرسه ابتدایی قرآنی در سال تحصیلی جدید، در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر در نشست مشترک با مدیران آموزش و پرروش استان مرکزی گفت: محتوای فعالیت های مدارس قرآنی توسط سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش در دست تدوین است.

وی با بیان این که محتوای فعالیت های آموزشی مدارس قرآنی مرداد ماه امسال اعلام خواهد شد یادآور شد: با اعلام محتوای آموزشی مدارس قرآنی آموزش مربیان و معلمان این مدارس نیز از شهریور ماه امسال آغاز خواهد شد.

معاون اموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت توجه به کیفیت مدارس قرآنی در دو بخش فضا و محتوای آموزشی گفت: وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر کیفیت بخشی به مدراس ابتدایی قرآنی، تعداد مدارس قرآنی را بر عهده استان ها گذاشته و از مدیران استانی خواسته با توجه به امکانات در اختیار نسبت به ایجاد یک مدرسه ابتدایی قرآنی دخترانه و یک مدرسه ابتدایی قرآنی پسرانه در هر یک از مناطق تحت پوشش خود اقدام کنند.

قربان افزود: توجه به جایگاه و شأن قرآن در جامعه اسلامی، رونق بخشیدن به دارالقرآن های موجود در کشور و تربیت قرآنی دانش آموزان اهداف اصلی تشکیل مدراس قرآنی ابتدایی است.

کد مطلب 1641114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها