۲۶ مدرسه برای تبدیل شدن به «مدرسه قرآنی» در خوزستان تقاضا دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مختار امیری پیش از ظهر امروز دوشنبه در کارگروه تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم که در سالن جلسات غدیر برگزار شد با تأکید بر نقش کلیدی معلمان ابتدایی در آموزش عمومی قرآن گفت: معلمان ابتدایی از مؤثرترین گروهها در حوزه تربیت قرآنی هستند و توانمندسازی آنان در اولویت مأموریتهای دارالقرآنهای استان قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه قرآن کریم افزود: در استان خوزستان شاهد اتفاقهای خوبی در زمینه آموزش قرآن بودهایم. امیدواریم بذرهایی که امروز توسط نهادهای مختلف کاشته میشود، در آیندهای نزدیک به ثمر بنشیند.
امیری با بیان اینکه سهمیه استان برای مدارس قرآنی ۱۶ واحد بوده، اظهار کرد: با وجود این سهمیه، ۲۶ مدرسه در سطح استان تقاضا دادهاند تا بهعنوان مدرسه قرآنی فعالیت کنند. این استقبال، نشانهای از تشنگی فرهنگی و علاقهمندی جامعه آموزشی به مفاهیم قرآنی است.
وی توسعه مدارس قرآنی با رویکرد حفظ را یکی از راههای گسترش فرهنگ عمومی قرآن در سطح جامعه دانست و گفت: در ناحیه سه آموزش و پرورش اهواز، برای سومین بار متوالی، دوره تخصصی مفاهیم قرآن با حضور ۴۰۰ معلم ابتدایی و معلمان مدارس غیردولتی برگزار میشود. این نشان میدهد که اگر برنامهریزی دقیق داشته باشیم، معلمان با انگیزه وارد این عرصه میشوند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به طرح «شمیم» بهعنوان شبکه ملی یادگیری و توانمندسازی معلمان گفت: اگر بتوانیم معلمان ابتدایی را در این طرح توانمند کنیم، آنها میتوانند قرآن، حفظ، احکام و پیامهای آسمانی را بهدرستی آموزش دهند.
وی تأکید کرد: در حوزه قرآن، باید همه نهادها یکپارچه عمل کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم. یکی از مأموریتهای دارالقرآنها در آبان ماه امسال، توانمندسازی معلمان درس قرآن با اولویت مدارس ابتدایی و غیردولتی است.
امیری با اشاره به ظرفیتهای قرآنی استان گفت: در سال جاری، ۱۲۰ رتبه برتر کشوری در حوزه قرآن و عترت، فرهنگ و هنر کسب شده است. همچنین، حدود ۱۰۰ معلم ابتدایی حافظ ۱۰ جز قرآن و بالاتر داریم که نشان میدهد جامعه فرهنگی استان، رنگ و بوی قرآنی دارد.
