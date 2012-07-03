49 درصد از کل بیماری ها مشترک بین انسان و حیوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرشید کرمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تشخیص این بیماری در دام مشکل است، چرا که علائم ظاهری کاملاً محسوسی ندارد و با یک تب و چند علائم مختصر در دام ظاهر می‌شود.

وی ادامه داد: بیماری کریمه کنگو (CCHF)می‌تواند حداقل از سه راه انتقال یابد که این سه طریق شامل روش مستقیم از دام، مستقیم از فرآورده‎‌های دام و همچنین از طریق واسطه‌هایی مانند کنه می‌باشد.

کرمی افزود: اداره‌کل دامپزشکی استان به طور کلی دارای سه هدف اصلی است که شامل برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی، برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مشترک با منشاء حیوانی و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی است و باید گفت این نهاد در بحث مبادلات و صادرات فرآورده‎های خام دامی نیز پیشینه دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود : با توجه به اهمیت و جایگاه موادغذایی در زندگی انسان، سلامت در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در راستای این مهم، اقدامات اساسی صورت گیرد چرا که با افزایش جمعیت و همچنین افزایش دام و فرآورده‌های دامی می‌توان اظهار کرد که بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک را در این راستا نیز افزایش یابد و باید برای پیشگیری از این معضل تمهیدات لازم ارائه شود.



کرمی افزود: برنامه‎ها در جهت کنترل و پیشگیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید گفت که فعالیت‌هایی در حوزه بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان که منشاء حیوانی دارد نیز مثل برنامه‎های آموزشی، بحث قرنطینه، بحث‌های کنترلی و برنامه‌های واکسیناسیون

وی افزود: اداره‌کل دامپزشکی استان به طور کلی دارای سه هدف اصلی است که شامل برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی، برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مشترک با منشاء حیوانی و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی است و باید گفت این نهاد در بحث مبادلات و صادرات فرآورده‎های خام دامی نیز پیشینه دارد.