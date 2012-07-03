  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۰

کرمی:

49 درصد از کل بیماری ها مشترک بین انسان و حیوان است

49 درصد از کل بیماری ها مشترک بین انسان و حیوان است

زنجان-خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان زنجان، 49 درصد از کل بیماری ها را مشترک بین انسان و حیوان عنوان کرد و گفت: سل، بروسلوز، کیست هیداتیک، هاری، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و تب کریمه کنگو از جمله بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرشید کرمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تشخیص این بیماری در دام مشکل است، چرا که علائم ظاهری کاملاً محسوسی ندارد و با یک تب و چند علائم مختصر در دام ظاهر می‌شود.

وی ادامه داد: بیماری کریمه کنگو (CCHF)می‌تواند حداقل از سه راه انتقال یابد که این سه طریق شامل روش مستقیم از دام، مستقیم از فرآورده‎‌های دام و همچنین از طریق واسطه‌هایی مانند کنه می‌باشد.

 کرمی افزود: اداره‌کل دامپزشکی استان به طور کلی دارای سه هدف اصلی است که شامل برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی، برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مشترک با منشاء حیوانی و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی است و باید گفت این نهاد در بحث مبادلات و صادرات فرآورده‎های خام دامی نیز پیشینه دارد.
 
 مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود : با توجه به اهمیت و جایگاه موادغذایی در زندگی انسان، سلامت در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در راستای این مهم، اقدامات اساسی صورت گیرد چرا که با افزایش جمعیت و همچنین افزایش دام و فرآورده‌های دامی می‌توان اظهار کرد که بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک را در این راستا نیز افزایش یابد و باید برای پیشگیری از این معضل تمهیدات لازم ارائه شود.
 
کرمی افزود: برنامه‎ها در جهت کنترل و پیشگیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید گفت که فعالیت‌هایی در حوزه بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان که منشاء حیوانی دارد نیز مثل برنامه‎های آموزشی، بحث قرنطینه، بحث‌های کنترلی و برنامه‌های واکسیناسیون 
 
وی  افزود: اداره‌کل دامپزشکی استان به طور کلی دارای سه هدف اصلی است که شامل برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی، برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مشترک با منشاء حیوانی و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی است و باید گفت این نهاد در بحث مبادلات و صادرات فرآورده‎های خام دامی نیز پیشینه دارد.

کرمی افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه موادغذایی در زندگی انسان، سلامت در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در راستای این مهم، اقدامات اساسی صورت گیرد.

کد مطلب 1641595

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها