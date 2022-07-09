به گزارش خبرنگار مهر، جابر جهانبین عصر شنبه در بازدید از پروژه‌های نیمه تمام استان اظهار کرد: پروژه‌های راهسازی در ۵ محور اصلی و آسفالت راه‌های روستایی فعال شده است.

وی افزود: مشکل آب شرب و آب کشاورزی و پروژه تصفیه خانه و تقویت برق برخی روستاها و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و اختصاص ام آر آی و راه اندازی دانشکده پرستاری و مامایی به جد پیگیری می‌شود.

فرماندار شهرستان پارس‌آباد به برقراری پروازهای فرودگاه نیز در دو ماه گذشته اشاره کرده و گفت: موضوع جایگاه سوخت فرودگاه نیز با حضور مدیران کل در هفته آتی نهایی می‌شود.

جهانبین از قرارگیری نام شهرستان پارس آباد در منطقه آزاد و تصویب اجرای راه آهن اردبیل به پارس آباد و اتصال ریلی به شبکه بین‌المللی خبر داد و گفت: اینها نوید از رشد بزرگ در منطقه می‌دهد و مشارکت مردم در توسعه شهرستان بسیار با اهمیت است.

وی همچنین با اشاره به صف‌های ایجاد شده در نانوایی‌ها افزود: متأسفانه به دلیل سود بالا و تفاوت قیمت آرد یارانه‌ای با کشورهای همسایه، سودجویان آرد سهم مردم را بفروش می‌رسانند که این امر خیانت به مردم و بیت‌المال است.

فرماندار شهرستان پارس‌آباد از تشدید نظارت‌ها بر نانوایی‌ها خبر داد و افزود: دولت برای حل این معضل برنامه ریزی کرده و بخشی از برنامه اجرا و با تکمیل آن دست سودجویان از حقوق مردم بریده شده و یارانه آرد مردمی خواهد شد.

جهانبین به بحران و معضل اعتیاد و مواد مخدر نیز اشاره کرده و گفت: متأسفانه امروز در کنار بحران‌های محیط زیست و بحران‌های اجتماعی بحران مواد مخدر و اعتیاد بروز نموده و به دلیل همسایگی کشورمان با مراکز تولید انبوه مواد مخدر جهان، مورد هجمه قرار گرفته و دشمنان نیز درصدد ترویج مواد مخدر در کشور هستند.

وی امر پیشگیری و آموزش را در کنار مبارزه و درمان بسیار با اهمیت دانست و گفت: اجتماعی کردن امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در برنامه قرار دارد.