فداحسین مالکی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن حکم محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای فداحسین مالکی

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، شما را به عنوان «رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منصوب می‌کنم.

اقتصاد توانمند و پویا در گرو پایداری قوانین و مقررات تجاری، صیانت از سرمایه ملی، حمایت قانونمند و بموقع از فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه و نیز مبارزه مستمر، قاطع و موثر با قاچاق کالا و ارز می‌باشد که تحقق این شرایط منجر به تقویت تولید ملی و تشویق سرمایه‌گذاران مسئولیت‌پذیر خواهد شد. تصمیم‌گیری در عرصه مبارزه با پدیده و شبکه قاچاق کالا و ارز به تدبیر و قاطعیت در برابر هرگونه تخلف و از ناحیه هر کس نیازمند است.

انتظار می‌رود که آن ستاد با بهره‌گیری از همفکری و همکاری مجموعه‌های مسئول مرتبط و نیز صاحبان علم و تجربه در جهت دستیابی به نتایج مطلوب مساعی لازم را به عمل آورید. بدیهی است همه دستگاه‌های اجرایی در جهت مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز موظف به هماهنگی با آن ستاد می‌باشند.

از خداوند متعال توفیق جنابعالی و همکاران ارجمند را در انجام این مأموریت مهم خواستارم.