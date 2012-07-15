به گزارش خبرگزاری مهر ، " سلیم الزعنون " رئیس مجلس ملی فلسطین در پاسخ به پیام چندی قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در محکوم کردن اقدامات رژیم اشغالگر قدس درباره اعلام قدس شریف به عنوان پایتخت یکپارچه رژیم صهیونیستی، ضمن قدردانی از حمایت ها و پشتیبانی های دولت و مردم کشور ایران از احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین به ویژه محکوم کردن اقدامات نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در جعل هویت فرهنگی سرزمین فلسطین و تلاش این رژیم برای تغییر وضع حقوقی و بافت جمعیتی مناطق اشغالی، آمادگی خود را برای همفکری و همکاری مشترک با مجلس شورای اسلامی برای انجام اقدامات ضروری در سطح پارلمان ها و کشورها جهت رویارویی با اقدامات جنایتکارانه اشغالگرانه قدس اعلام کرد.

رئیس مجلس ملی فلسطین در بخشی از این پیام آورده است پیام جناب عالی بیانگر احساسات پاک و مواضع اصولی شما در برابر حقوق ثابت و قطعی مردم فلسطین و محکومیت اقدامات نژادپرستانه و ناجوانمردانه حکومت صهیونیستی است. اقداماتی که هدف آن تعرض به مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس شریف و ویران ساختن مسجد الاقصی است.

سلیم الزعنون در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی و سکوت قدرت های استکباری جهان در مقابل اقدامات رژیم صهیونیستی تاکید کرده است با جمهوری اسلامی در جهت تلاش برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای اعلام همبستگی نموده و تبلیغات تحریک آمیز رژیم متجاوز و اشغالگر را علیه جمهوری اسلامی ایران و برنامه صلح آمیز هسته ای آن محکوم می نماییم.

