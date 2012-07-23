به گزارش خبرگزاری مهر، تمرینات آزاد و فرنگی کاران المپیکی کشورمان شب گذشته در حالی پیگیری شد که "رحیم ممبینی"، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با حضور در خانه کشتی تهران از نزدیک شاهد تلاش گوش شکسته‌های ملی پوش کشورمان بود.

معاون رئیس جمهور به همراه "عبدالرضا ساور"، معاونت توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن دیدار با کشتی گیران و اعضای کادر فنی اعزامی به رقابت‌های المپیک 2012 لندن، برای تمامی آنان آرزوی موفقیت کردند.

میهمانان ویژه کشتی گیران المپیکی در حاشیه این گفتگوی نزدیک و صمیمی از امکانات خانه‌های کشتی شماره یک و شماره دو تهران نیز بازدید کردند که حجت الله خطیب سرپرست و حسن رنگرز نایب رئیس فدراسیون کشتی نیز آنان را همراهی می‌کردند.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان بامداد روز 11 مردادماه برای حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن عازم محل برگزاری رقابت‌ها خواهند شد. آزادکاران نیز طبق برنامه رقابت‌ها، یک هفته بعد از فرنگی کاران به لندن اعزام می‌شوند.