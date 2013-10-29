فرنگی کاران المپیکی به خط شدند/ ناصر نوربخش جایگزین چمن گلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی كشتی فرنگی طی روزهای 10 تا 22 آبان ماه در خانه كشتی تهران برگزار میشود که با توجه به لیست دعوت شدگان، کادر فنی این تیم کاملا متحول شده است. بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیرا ست:
55 كیلوگرم: حمید سوریان و مهدی فقیری(تهران)، رضا خدری(البرز) و فرشاد عیسوند (خوزستان)
60 كیلوگرم: امید نوروزی (فارس)، محمد نوربخش (تهران)، عبدالمحمد پاپی (خوزستان)، محمد سلطانی (البرز) و حمید زارع (فارس)
66 كیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران)، مهدی زیدوند و سعید عبدولی (خوزستان) و برومند اصلان (لرستان)
74 كیلوگرم: هادی علیزاده (قم)، محمد سرخهنژاد (خوزستان)، امیرحسین مولائی (قم) و فرشاد رستمیکیا (خوزستان)
84 كیلوگرم: طالب نعمتپور(لرستان) و حسین نوری (البرز)، داوود عابدینزاده (تهران)، یوسف قادریان (کردستان) و حبیب اخلاقی (خوزستان)
96 كیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران)، مهدی علیاری(تهران)، مهدی عسگرزاده و مصطفی صالحیزاده (خوزستان)
120 كیلوگرم: امیر علیاکبری (تهران)، بهنام مهدیزاده (تهران)، امیرقاسم منجزی (خوزستان) و بشیر باباجانزاده (مازندران)
مربی اول: ناصرنوربخش (تهران)، مربیان: فرهاد اسماعیلنژاد (مازندران)، مهرزادقلاوند (خوزستان) و بهرام حسینزاده (تهران)
ماساژور: حسین غلام زاده(تهران)
در نشست شورای فنی تیمهای ملی، با توجه به تشکیل اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در روزهای 10 تا 20 آبانماه و ضرورت معرفی تیم اعزامی به جام جایزه بزرگ باکو، مقرر شد مدیر امور فنی تیمهای ملی نسبت به تعیین کادر فنی ذیربط فقط برای اردوی یاد شده و رقابتهای باکو اقدام کند.
رقابتهای بینالمللی كشتی جایزه بزرگ باكو روزهای اول تا سوم آذرماه در كشور آذربایجان برگزار میشود.
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