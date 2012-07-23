به گزارش خبرگزاری مهر، فخراله مولایی گفت: این ضمانتنامه برای متقاضیان و صنعتگرانی که با کسری وثایق برای اخذ تسهیلات از بانکها مواجه می باشند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه صادر می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این صندوق سال گذشته نیز به منظور فرآهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغال‌زا و دارای توجیه اقتصادی، تضمین و تسهیل درتسهیلات اعطایی 340 ضمانتنامه برای این نوع طرح ها در نظر گرفت.

وی در ادامه برنامه‌های عملیاتی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را در قالب پنج محور اصلی شامل کاش ریسک ضمانت‌نامه صادره، افزایش منابع اعتباری و در آمدی صندوق، ارتقا تجربیات فنی و مدیریتی، تمرکززدایی فعالیت‌های صندوق و صدور ضمانت‌نامه اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی درباره برنامه‌های کاهش ریسک ضمانت‌نامه‌های صادره توضیح داد: ارایه تعاریف جدیدی از نوع تضمین صندوق طی تفاهم نامه‌های جدید همکاری با بانکها، مهندسی مجدد فرآیندهای ضمانت‌نامه، جذب مشاوران با تجربه، اولویت‌گذاری برای پذیرش و تصویب طرح‌ها، اعتبارسنجی به صورت کلی ازطرح و متقاضی، تقویت توان کارشناسی، برنامه‌ریزی برای بازدیدهای دوره‌ای و نظارتی از طرح‌ها و تلاش جهت اتصال سیستم شبکه صندوق به شبکه بانکی ازجمله محورهای مورد توجه دراین بخش است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در حوزه افزایش منابع اعتباری و در آمدی صندوق نیز ضروری است به پیگیری تکلیف قانونی دولت در تامین سرمایه اقدام کرد، استفاده از وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری و مدیریت منابع مالی در خصوص سپرده گذاری نزد بانک ها نیز به طور جدی پیگیری می شود.

رییس هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک معتقد است: برگزاری دوره‌های مدون آموزشی، مطالعه در خصوص فرایند عملیاتی صدور ضمانت‌نامه صندوق‌های مشابه در خارج از کشور باید در جهت ارتقا تجربیات فنی و مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه فعال کردن نمایندگان استانی، راه‌اندازی شعبه‌های استانی صندوق و اتصال نمایندگان استانی به سیستم اتوماسیون اداری را از جمله برنامه های عملیاتی سال جاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری های صنایع کوچک برشمرد.

مولایی افزود: مکانیزه کردن گزارشات آماری ازطریق نرم افزارجامع بانک اطلاعاتی ، پیگیری حل و فصل مطالبات بانک ها از صندوق ، تعیین تکلیف ساختمان خریداری شده ، اصلاح اساسنامه ، اصلاح آیین نامه های موجود و تدوین آیین نامه و دستورالعمل های جدید ، ایجاد و ساماندهی بایگاهی پرونده های کارشناسی و ایجاد پروتال را از سایر برنامه هایی دانست که صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به دنبال اجرایی کردن آن است.