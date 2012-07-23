روح‌الله رمضانی در تشریح برنامه های معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم ویژه ماه مبارک رمضان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این معاونت برنامه‌های متنوعی را برای جوانان استان در این ماه مبارک پیش بینی کرده و در جلساتی که با دستگاه‌های مختلف برگزار شده مقرر شد برنامه‌های فرهنگی قرآنی ویژه جوانان و جامعه ورزش استان در طول ماه مبارک رمضان برگزار شود.



برگزاری 30 محفل قرآنی در مساجد استان قم



وی از برگزاری 30 محفل قرآنی در مساجد استان خبر داد و بیان داشت: با همکاری دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد و شهرداری قم برنامه ویژه محفل قرآنی جوانان با عنوان سفره های آسمانی در مساجد مختلف شهر قم برگزار خواهد شد.



رمضانی از اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی ویژه شهرهای توابع خبر داد و عنوان کرد: در ماه مبارک رمضان امسال پیش بینی شده که با استفاده از پتانسیل تشکل‌های جوان شهرهای توابع و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در تمام شهرهای توابع استان برنامه ویژه قرآنی برگزار شود.



سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان قم برگزاری مسابقات قرآنی ویژه جامعه ورزش استان قم را از جمله برنامه‌های این معاونت عنوان کرد و از برگزاری این مسابقات در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.



برگزاری چهار محفل بزرگ قرآنی با حضور قاریان مصری و قاریان بین المللی



وی همچنین مشارکت در برگزاری بخش جوان جشنواره فرهنگی، هنری "بحر کرم" که به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن مجتبی(ع) توسط دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم در سراسر کشور برگزار خواهد شد را از دیگر برنامه های این معاونت بیان کرد.



سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم در ادامه از توزیع نرم افزار جوان و برگزاری مسابقه جوان و دوستی با خدا همراه با جوایز ارزنده کمک هزینه سفر به کربلا و مشهد مقدس، سکه بهار آزادی و جوایز ارزنده دیگر خبر داد.



وی با ابراز امیدواری از اینکه جوانان بتوانند از فضیلت‌های ماه مبارک رمضان به خوبی بهره ببرند، با اشاره به برنامه دیگری این معاونت در ماه مبارک رمضان سال جاری، اظهار داشت: جشن بزرگ میلاد امام حسن مجتبی(ع) در فرهنگسرای جوان به مدت سه شب برگزار خواهد شد.



رمضانی همچنین برگزاری چهار محفل بزرگ قرآنی با حضور قاریان مصری و قاریان بین المللی، برنامه ضیافت ویژه دبیران تشکل هاو ضیافت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان را از دیگر برنامه های این معاونت در ماه مبارک رمضان دانست.