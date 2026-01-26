گاز ۴۳ هزار ویلای خالی در مازندران قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هژبر جوادی به اجرای طرح قطع گاز ویلاهای خالی از سکنه برای پایداری شبکه گازرسانی خانه‌های مسکونی اشاره کرد و اظهار داشت: گاز ۴۲ هزار و ۵۰۰ واحد قطع شد.

وی به شناسایی ۲۱۰ هزار ویلای خالی از سکنه در استان اشاره کرد و گفت: برای حفظ فشار و پایداری گاز خانه‌های مسکونی، گاز این واحدها قطع می‌شود.

به گفته جوادی، فرآیند پایش و رصد ویلاها به صورت روزانه ادامه دارد و هر هفته گاز ۵ تا ۷ هزار و ۵۰۰ ویلا قطع می‌شود و گاز این ویلاها پس از قطع در فصل زمستان دیگر وصل نخواهد شد.

جوادی ادامه داد: با قطع گاز ۴۲۵۰۰ ویلا، روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی شده است.

این مسئول از مالکان ویلاهای خالی درخواست کرد هنگام ترک ویلا، از بسته بودن شیر کنتور گاز اطمینان حاصل کنند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران یادآوری کرد: نقش مردم در مدیریت مصرف بی بدیل است و اگر شهروندان کاهش دو درجه دمای داخلی محل سکونت خود را رعایت کنند، در شبانه‌روز صرفه‌جویی قابل توجه یک و نیم میلیون مترمکعبی گاز خواهیم داشت.