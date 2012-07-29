مریم مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش جمعیت کشور و عدم استقبال دانشگاهها از کتاب شکوه همسرداری در سال های گذشته گفت: پس از دیدار با مقام معظم رهبری و ارائه سیاست های اجرایی جدید در خصوص تشویق به فرزند آوری در خانواده ها وضعیت نسبت به سال گذشته بسیار متفاوت شده است.

کاهش 3 دهم درصدی طی یک سال فاجعه است

وی ادامه داد: در مهر ماه سال گذشته روند رشد جمعیت کشور 1.6 بوده اما در حال حاضر این رقم به 1.3دهم رسیده که این خود یک فاجعه است که در عرض یک سال 3 درصد کاهش رشد جمعیت داشته باشیم و نشان دهند نیاز به برنامهریزی در این زمینه است.

بازنگری در متون کتاب های مدارس و دانشگاه ها

مشاور رئیس جمهور در امور زنان گفت: زمانی که سیاستهای اجرایی ابلاغ می شود همه موظف است سیاستهایی را در پیش بگیرند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است بنابراین باید در متون دانشگاهی و مدارس ما بازنگری شود.

تدوین کتاب های تازه با موضوع تشویق جوانان به فرزند آوری

به گفته وی، به جز کتاب شکوه همسرداری دوتا سه عنوان کتاب دیگر در خصوص تشویق جوانان به فرزند آوری تدوین خواهد شد.

مجتهد زاده در پاسخ به این پرسش که چه سیاست های تشویقی دیگری به جز تدوین کتاب برای تشویق زوج های جوان برای فرزند آوری برنامه ریزی شده است گفت : یکی از سیاست های تشویقی افزایش کمک هزینه مهد کودک ها است و دیگری برداشته شدن سقف سه فرزندی است و برنامه های مفصل دیگری در این زمینه که به تدریج اطلاع رسانی می شود.