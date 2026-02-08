هشدار هواشناسی؛ تداوم سامانه بارشی سنگین در اغلب نقاط کشور تا چهارشنبه

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۱۹ بهمن) در اغلب مناطق کشور فعالیت سامانه بارشی ادامه خواهد داشت و با توجه به شدت بارشها، احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط استانهای واقع در حاشیه زاگرس مرکزی و جنوبی نیز وجود دارد.
وی افزود: روز دوشنبه (۲۰ بهمن) در شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنههای البرز، استانهای ساحلی دریای خزر، شمال شرق و شرق کشور بارش پیشبینی میشود و این شرایط جوی روز سهشنبه (۲۱ بهمن) در شمال غرب، استانهای ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق ادامه خواهد داشت.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز چهارشنبه (۲۲ بهمن) نیز بارشها در شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: در بازه زمانی ذکر شده، بارشها در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف خواهد بود و در غرب، جنوب و جنوب شرق کشور، بارشها بهصورت رگبار و رعدوبرق و گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی رخ میدهد.
ضیائیان با اشاره به مخاطرات جوی پیشرو تصریح کرد: با توجه به وزش باد شدید بهویژه طی امروز (یکشنبه، ۱۹ بهمن) و فردا (دوشنبه، ۲۰ بهمن)، بارش برف در گردنهها و مناطق کوهستانی امتداد رشتهکوه البرز، شمال غرب و شمال شرق کشور با کولاک همراه خواهد بود.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی یادآور شد: در این شرایط، وقوع بهمن در مناطق کوهستانی شمال غرب و البرز مرکزی و غربی دور از انتظار نیست و لازم است کوهنوردان و ساکنان این مناطق هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۱۹ بهمن) ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران و وزش باد پیشبینی میشود که گاهی با رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود و حداقل دمای تهران امروز ۵ درجه و حداکثر دما ۹ درجه سانتیگراد برآورد میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان تهران بیان کرد: امروز (۱۹ بهمن) بهویژه در مناطق شمالی و شمالغربی استان، در برخی ساعات بارش باران و برف، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
ضیائیان گفت: در ارتفاعات استان تهران نیز بارش برف، مه و کولاک تداوم خواهد داشت و شرایط جوی ناپایدار ادامهدار است، همچنین بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، آسمان استان تهران طی پنج روز آینده نیمهابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات با وزش باد همراه میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه (۲۰ بهمن) تا چهارشنبه (۲۲ بهمن) با تداوم فعالیت سامانه بارشی، در برخی ساعات بارش باران و برف، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید در استان تهران پیشبینی میشود و در ارتفاعات نیز بارش برف، مه و کولاک و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ دور از انتظار نخواهد بود.
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