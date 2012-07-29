  1. سیاست
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

افضلی فرد در گفتگو با مهر:

حسینیان برای عضویت در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به صحن علنی مجلس معرفی شد

حسینیان برای عضویت در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به صحن علنی مجلس معرفی شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود از انتخاب نمایندگان کمیسیون اصل نود در سه کارگروه و هیات نظارت مجلس خبرداد.

مصطفی افضلی فر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز نمایندگان کمیسیون برای عضویت در سه هیئت و کارگروه مرتبط با حوزه های کاری کمیسیون انتخاب شدند.

وی افزود: در این جلسه آقایان احمد امیرآبادی فراهانی و داود محمدی به عنوان نمایندگان کمیسیون در هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور به صحن علنی مجلس برای رای گیری معرفی شدند.

وی افزود: همچنین روح الله حسینیان نیز به عنوان نماینده کمیسیون اصل 90 و هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با اکثریت آراء اعضای کمیسیون انتخاب بر صحن علنی مجلس معرفی شد.

افضلی فر تصریح کرد: همچنین بنده نیز به عنوان نماینده کمیسیون اصل 90 در کارگروه ایجاد تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه های اجرایی به مجلس معرفی شدم.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با اشاره به بررسی طرح حق اقامه دعوای حقوقی توسط نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 90 گفت: این طرح توسط اعضا بررسی شد و آنها به اتفاق آرا به رد این طرح رای دادند.

وی افزود: طرح حق اقامه دعوای حقوقی توسط نمایندگان مجلس علاوه بر اینکه شأن یک نماینده را زیر سوال می برد وظایف موازی با کمیسیون اصل 90 دارد و لذا بر همین اساس اعضای کمیسیون اصل 90 آن را رد کردند.

کد مطلب 1661057

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