صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جذب مهرداد اولادی ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از توافقاتی که قبلا با این بازیکن داشتیم، منتظر شدیم تا وی بازیکن آزاد شود و سپس این مهاجم را جذب کنیم. البته در این مدت با هماهنگی کامل با هم عمل می‌کردیم تا در نهایت شرایط حضورش در ملوان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه دو جای خالی در فهرست تیم ملوان وجود دارد که برای ترمیم نقاط ضعف تیم بازیکن جدید جذب خواهند کرد، افزود: جذب اولادی صددرصد با موافقت کادرفنی بود، زیرا در خط حمله به مهاجم تکنیکی که قدرت حفظ توپ بالایی دارد، نیاز داشتیم.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در مورد وضعیت تیم فوتبال این باشگاه خاطرنشان کرد: در مسابقه گذشته به دلیل بدشانسی دو امتیاز بازی خانگی را از دست دادیم. خوشبختانه تیمی یکدست داریم که مطمئنا با تلاش بیشتر کادرفنی و بازیکنان در دیدارهای بعدی این نتیجه را جبران خواهیم کرد.

وی هدف تیم ملوان بندرانزلی را جلب رضایت تماشاگران دانست نه صدرنشینی و در مورد بازی با صبای قم تصریح کرد: صبا تیمی خوب و یکدست است که از مربی جوان و کاربلدی سود می‌برد. البته همه بازی‌ها برای ما حکم فینال را دارد و در تمام مسابقات با جدیت به میدان می‌رویم.

درودگر در پایان گفت: امیدوارم با مسئولیت پذیری بازیکنان و دقت بیشتر آنها در زمین مسابقه بتوانیم با تمام قدرت در این بازی به میدان رفته و به پیروزی دست یابیم.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ملوان بندرانزلی در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 22 فردا دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار می‌شود.