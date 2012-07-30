30 انشعاب غیرمجاز آب در بیرجند قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: طی هفته گذشته 30 انشعاب غیرمجاز در سطح شهر بیرجند و مناطق مجاور شهر شناسایی و قطع شدند.

مجید محمد نژاد از شناسایی بیش از 80 انشعاب غیرمجاز در مناطق مجاور شهر بیرجند خبر داد و اظهار کرد: طی هفته گذشته، از مجموع انشعابات شناسایی شده 30 انشعاب قطع شدند.

وی با بیان اینکه این اقدام با اطلاع ‌رسانی قبلی و با حضور نماینده دفتر حراست، امور مشترکان و مأمور کلانتری صورت گرفته است، تصریح کرد: اتصال غیرمجاز به شبکه آب پیگرد قانونی داشته و سبب اخذ جریمه و حتی صدور حکم بازداشت به مدت دو تا شش ماه می‌ شود.

این مسئول در مورد اثرات نامطلوب ایجاد انشعاب غیرمجاز گفت: ایجاد انشعاب غیر مجاز، احتمال آلودگی شبکه آب را افزایش می ‌دهد و از طرف دیگر کمبود آب و کاهش فشار آب موجود برای مشترکان منطقه را رقم می ‌زند.

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند با اشاره به اینکه تکثر انشعابات غیر مجاز آب شهر مربوط به مناطق مجاور شهر مانند دهلکوه است، افزود: افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز مسکن می‌ کنند از انشعاب غیرمجاز برخوردارند که البته با این افراد برخورد قانونی می ‌شود.

اجرای طرح جامع تفصیلی در 7 شهر استان

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از اجرای طرح جامع تفضیلی هفت شهر استان خبر داد.

مسعود مالکی افزود: این طرحها به منظور تعیین الگوی توسعه شهر و تامین سرانه مورد نیاز شهر در کاربری های مسکونی، تجاری، ‌خدماتی، ‌آموزشی و فرهنگی اجرا می شود.

وی تصریح کرد: بیرجند، خضری دشت بیاض، اسلامیه، آرین شهر، شوسف، مود و زهان شهرهایی هستند که طرح جامع تفصیلی آن به مناقصه گذاشته شد و تا دهه فجر آماده خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: از 23 شهر استان تاکنون 16 طرح جامع تفصیلی انجام شده است.