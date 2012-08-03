به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: المپیاد ورزشی کرمانیان از هفتم شهریورماه امسال همزمان با هفته دولت در استان کرمان برگزار می شود.

"عباس ارجمند" افزود: این رقابت ها در 19 رشته ویژه مردان و 13 رشته ویژه بانوان برگزار خواهد شد و تا 10 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: این مسابقات در دو گروه سنی نوجوانان و جوانان و برای تقویت نیروهای ورزشکار استان برای داشتن پشتوانه مناسب در این رابطه برای شرکت در رقابت های قهرمانی کشور برگزار خواهد شد.

ارجمند، با اشاره به اینکه علاوه بر سالن های ورزشی ما، باید از سایر سالن های ورزشی شهر کرمان نیز از جمله اماکن ورزشی در آموزش و پرورش و دانشگاهها و سایر ادارات برای برگزاری این مسابقات استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: این رقابت ها در رشته های شنا، ژیمناستیک، دو و میدانی، صخره نوردی، پهلوانی و زورخانه ای، کشتی، بوکس، تکواندو، کاراته، پینگ پنگ، بدمینتون، تیراندازی، شمشیربازی، تیراندازی با کمان، جودو، دوچرخه سواری، شطرنج، ووشو و وزنه برداری برگزار می شود.

داور دیدار مس و تراکتور سازی از کادر فنی مس عذرخواهی کرد

داور دیدار مس و تراکتورسازی پس از دیدن فیلم مسابقه از کادر فنی و سرپرست تیم مس عذرخواهی کرد.

سعید مظفری‌زاده داور دیدار مس کرمان و تراکتورسازی تبریز که در این مسابقه با قضاوت ضعیف خود موجبات سومین شکست مس را رقم زد، شب گذشته پس از پایان مسابقه و با تماشای مجدد فیلم مسابقه با حضور در لابی هتل شهریار تبریز از کادر فنی و سرپرست تیم مس کرمان عذرخواهی کرد.

مظفری‌زاده با بیان اینکه اشتباه جزئی از زندگی هر فرد است، بیان داشت: در آن صحنه پنالتی مرتکب اشتباه شده و با دیدن فیلم مسابقه متوجه این اشتباه بزرگ خود شده‌ام.

گفتنی است پس از اخراج قاسم دهنوی هافیک تراکتورسازی از زمین مسابقه اعتراضات و فحاشی‌های تماشاگران بی‌شمار تبریزی به این داور به گونه‌ای افزایش یافت که قضاوت مظفری‌زاده را تحت تأثیر قرار داد و این داور عملا در دقایقی از مسابقه با به صدا در آوردن سوت‌های مکرر خود قصد داشت تا نبض بازی را از دست ندهد.

خارج شدن 10 کارت زرد و 2 کارت قرمز نیز از نکات قابل توجه داوری این مسابقه بود.

مظفری‌زاده تا پیش از این مسابقه از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال مجوز داوری در این فصل از مسابقات را کسب نکرده و یکی از دلایل این مسئله نیز به دور بودن وی از شرایط آرمانی بود.

اما آیا به راستی عذرخواهی‌های این چنین نیز برای مس و تیم‌های دیگری که داوران با قضاوت‌های ضعیف خود آنها را در شرایط بحرانی قرار می‌دهند، فایده‌ای نیز دارد؟

جودو کاران نونهال برتر رقابت های جام رمضان شهرستان کرمان معرفی شدند

پس از برگزاری یک دوره رقابت قهرمانی شهرستان کرمان با عنوان جام رمضان در گروه سنی نونهالان و در بخش پسران معرفی شدند.

این رقابت ها با حضور 35 شرکت کننده در سالن شهید مغفوری کرمان در پنج وزن برگزار شد.

در وزن منهای 25 کیلوگرم ، محمدناصر عرب نژاد، محمدحسین شیخ شعاعی و معین ذوالعلی و در وزن منهای 28 کیلوگرم عبدالله میرآبادی، یونس فاتحی نسب و علی اکبر پور رنجبر به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در اوزان منهای 32 و 35 کیلوگرم به ترتیب علیرضا امیرخانی، امیرحسین انصاری و محمدمهدی احمدی و همچنین مهدی ذوالعلی، امین حسین اکبری و امیر مهدی زاده به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در وزن منهای 38 کیلوگرم نیز ابراهیم عرب نصرت آبادی، علی همتی و عرشیا احمد پور اول تا سوم شدند.

مسابقات پنج وزن دیگر نیز 16 مردادماه جاری برگزار می شود.



"سمیرا غضنفری" بانوی والیبالیست شهرستان بافت به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شد

سمیرا غضنفری بانوی والیبالیست شهرستان بافت از توابع استان کرمان به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شد.

تیم ملی والیبال زنان کشورمان تا اعزام به قزاقستان برای حضور در سومین دوره بازی های جام زنان آسیا چهار دوره اردوی تدارکاتی شامل سه اردو در ایران و یک اردو در ترکیه را پشت سر خواهد گذاشت.

تیم ملی والیبال بانوان کشورمان خود را برای حضور در سومین دوره رقابت های والیبال جام زنان آسیا که از 20 تا 26 شهریور در آلماتی قزاقستان برگزار می شود، آماده می کند.

این تیم در حال حاضر در اردوی یازدهم آمادگی قرار دارد که یکشنبه هشتم مردادماه به مدت 9 روز در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

تیم ملی والیبال زنان اردوی دوازدهم خود را از 20 مردادماه آغاز می کند که تا 28 مردادماه به مدت 9 روز پیگیری خواهد شد.

همچنین در صورت انجام هماهنگی های لازم در یکم شهریور ماه زنان والیبال کشورمان برای برگزاری یک اردوی برون مرزی راهی ترکیه می شود که در 10 روز اقامت خود در این کشور علاوه بر پیگیری تمرینات آماده سازی، چند دیدار تدارکاتی و دوستانه با تیم های صاحب نام باشگاهی ترکیه برگزار کند.

ملی پوشان والیبال زنان ایران 15 شهریورماه پس از گذشت پنج روز از بازگشت از ترکیه، اردوی نهایی خود را که متصل به اعزام است با مدت پنج روز در آکادمی ملی المپیک تهران بر پا خواهد کرد.

تیم ملی والیبال زنان کشورمان 18 شهریورماه تهران را به مقصد آلماتی ترک می کند تا از 20 شهریورماه در سومین دوره بازی های جام آسیا شرکت کند.

مسابقات ورزشی «یادواره شهدای جبالبارز» آغاز می‌شود

مسابقات ورزشی «یادواره شهدای جبالبارز» با حضور مردم و مسئولان به طور رسمی در شهر جبالبارز از توابع شهرستان جیرفت آغاز می‌شود.

مسابقات ورزشی «یادواره شهدای جبالبارز» به طور رسمی در شهر جبالبارز از توابع شهرستان جیرفت آغاز می‌شود.

مسابقات والیبال و فوتسال این دوره با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جیرفت و مسئولان بخش جبالبارز برگزار می‌شود.

رئیس جدید اداره ورزش و جوانان جیرفت معرفی شد



احمد مجیدی به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان جیرفت معرفی شد





احمد مجیدی با حضور عباس ارجمند معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان این شهرستان معرفی شد.



وی در تشریح برنامه‌های خود در راستای پیشرفت ورزش جیرفت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ورزش جیرفت جای پیشرفت و ترقی بسیاری دارد و با همدلی مسئولان و مردم می‌توانیم ورزش این شهرستان را به جایگاه اصلی خود برسانیم.



مجیدی افزود: سرمایه ورزش شهرستان جیرفت پیشکسوتان هستند که در برنامه‌های این اداره استفاده از این آنان در دستور کار است.



رئیس جدید اداره ورزش و جوانان جیرفت تعامل با دستگاه‌های اجرایی، گسترش ورزش در روستاها، توسعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی و مستقل کردن ورزش بخش‌های این شهرستان را از اولویت‌های کاری خود اعلام کرد.



مجیدی گفت: در مدیریت قبلی من در اداره ورزش و جوانان عنبرآباد 70 درصد روستاهای این شهرستان مجهز به امکانات ورزشی شدند.

مسئولان با همکاری مردم جایگاه ورزش کرمان را ارتقا دهند





معاون امور توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: همه مسئولان و مردم باید دست به دست هم دهند تا جایگاه ورزش استان ارتقا یابد.



عباس ارجمند در جلسه معارفه مسئول جدید اداره ورزش و جوانان جیرفت اظهار داشت: به دلیل تبدیل شدن سازمان تربیت‌بدنی به وزارتخانه، کاهش بودجه در تمام کشور در زمینه ورزش صورت گرفته است.



وی افزود: 3 میلیارد و 200 میلیون ریال مجموع اعتباری است که به استان کرمان تعلق گرفته است.



معاون امور توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان خاطرنشان کرد: کمبود بودجه سبب ضعف‌هایی در زمینه ورزش استان شده است و از اقدامات مسئول سابق اداره ورزش و جوانان شهرستان جیرفت که با مشکل فوق عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند تقدیر می‌کنم.



ارجمند اذعان داشت: همه مسئولان و مردم باید دست به دست هم دهند تا جایگاه ورزش استان ارتقا یابد.



وی گفت: بر حسب فرمان مقام معظم رهبری، اولویت نخست دستگاه ورزش کشور باید سیاست‌گذاری برای همگانی شدن ورزش در جامعه باشد، زیرا اغلب ورزشکاران و قهرمانان ورزش کشور ابتدا از محیط‌های عمومی ورزش توانسته‌اند، استعدادها و توانایی خود را آشکار کنند.

