به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی، ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار کرمان خواستار نگاه ویژه مسئولان استانی کرمان به رشته جودو شد.

وی با بیان اینکه استان کرمان پتانسیل تبدیل شدن به یکی از بهترین‌ها را دارد، افزود: برای اینکه یک پایگاه قهرمانی جودو را در استان کرمان داشته باشیم، توجه ویژه‌ای به لحاظ زیرساخت‌ها و تجهیزات از جمله خانه و تامین تاتامی خواهیم داشت.

میراسماعیلی، با اشاره به افتتاح ۱۲ خانه جودو در کشور گفت: در بخش تجهیزات ۴۵ تخته تاتامی در شش ماهه ابتدایی امسال توزیع شده و ۱۰۰ تخته دیگر تا پایان سال به استان‌ها اختصاص خواهیم داد که از منابع غیردولتی تأمین شده است.

رئیس فدراسیون جودو خاطرنشان کرد: به لحاظ تیم‌های پایه، در حال تربیت نسل طلایی هستیم و انتظار داریم که با همراهی و مساعدت دولت، شرایط استان کرمان را به روزهای خوب نزدیک کنیم.