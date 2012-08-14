طرح داناب در استان قزوین 45 هزار دانش آموز را تحت پوشش قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه طرح ملی داناب دوشنبه شب در سالن اجتماعات شهید رجایی مرکز تربیت معلم قزوین برگزار شد.



در این مراسم که کیومرث دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین، جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان، دبیران و دانش آموزان منتخب و مدیران مناطق 14 گانه آموزش و پرورش حضور داشتند از 29 تن از دانش آموزان دارای طرح های برتر و ناجیان آب منتخب تجلیل شد.



کیومرث دانشجو در این مراسم اظهارداشت:‌ آب مایه حیات و زندگی است و با توجه به موقعیت اقلیمی و آب و هوایی کشور، خشکسالی و بارندگی کم بحران آب در آینده جدی است.



وی افزود: متوسط میزان بارندگی سالانه در کشور با 250 میلیمتر یک سوم میانگین جهانی است و بروز خشک سالی ها، برداشت بی رویه از منابع آبهای زیرزمینی، برداشت های غیر مجاز و مصرف بی رویه نشان می دهد در وضعیت مطلوبی قرار نداریم و باید فکری اساسی کنیم.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: در کنار همه کارهای در دست اجرا در شرکت از جمله تغذیه آبهای زیرزمینی، نصب کنتورهای هوشمند، استفاده از پسابهای صنعتی، تبیلغات محیطی و رسانه ای معتقدیم با فرهنگ سازی و آگاه سازی نسل جوان و نوجوان که آینده کشور را در دست خواهند گرفت باید مصرف بهینه را در جامعه نهادینه کنیم.



دانشجو یادآورشد: اگر بتوانیم نوجوانان و دانش آموزان را در مدارس با پیامدهای مصرف بی رویه، منابع آلوده کننده و چالش های پیش رو آشنا کنیم می توانیم امیدوار باشیم که دانش آموزان همیار شرکت آب منطقه ای باشند و در مدیریت مصرف نقش موثری ایفا کنند.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین افزود: بخش زیادی از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در استان بی رویه مصرف می شود و متاسفانه قدردان سفره های آب زیر زمینی نیستیم و براحتی آنها را از بین می بریم و کاهش این منابع نگران کننده است.



این مسئول گفت: کاهش منابع آبی استان در کنار توسعه شهرها و روستاها، شهرک های صنعتی، طرح های کشاورزی و مصرف بی رویه در بخش کشاورزی که 90 درصد منابع آبی را به خود اختصاص داده است موجب شده برای آینده نگران باشیم.



وی افزود: در استان قزوین حدود 850 میلیون مترمکعب آب سطحی و یک میلیارد و 950 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی وجود دارد که مصرف بی رویه این منابع را با خطر جدی روبرو کرده است.



افت سالانه 1.5 متری آب زیرزمینی در استان



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین در ادامه به پیامدهای کاهش منابع آبی در استان اشاره کرد و تصریح کرد: سالانه با افت 1.5 متری آبهای زیرزمینی در استان مواجهیم که این پدیده در مناطق مختلف استان از جمله تاکستان و بوئین زهرا رخ داده که فرونشست زمین، پیشروی جبهه آب شور، تحمیل هزینه های سنگین کف شکنی و پیامدهای ناگوار دیگری را هشدار می دهد که باید در فکر باشیم.



وی اظهارداشت: سالانه 300 تا 350 میلیون مترمکعب از آبخوان دشت قزوین هم کاسته می شود که چون تجدیدپذیر نیست نگران کننده است لذا باید بسرعت به سمت مدیریت مصرف و جلوگیری از آلودگی منابع آبی و کاهش آن حرکت کنیم.



دانشجو یادآورشد: اگر از امروز به فکر نباشیم و برنامه ریزی اصولی نکنیم در 10 سال آینده با پیامدهای ناگواری مواجه خواهیم شد که این نگرانیها ما را در اجرای طرح داناب تشویق کرد.



فعالیت 45 هزار دانش آموز استان در طرح داناب



این مسئول بیان کرد: وزارت نیرو بر اساس رسالت خود و در راستای فرهنگ سازی در مصرف بهینه اجرای طرح داناب را در دستور کار خود قرار داده و با همکاری آموزش و پرورش استان این طرح بخوبی در سال اول اجرایی شده است.



دانشجو گفت: 45 هزار دانش آموز مقطع راهنمایی در طرح داناب شرکت کرده و تحت پوشش قرار گرفته اند که امیدواریم در تداوم طرح تمامی مدارس راهنمایی استان تحت پوشش قرار گیرند.



وی از همکاری آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی در اجرای موفق طرح ملی داناب در استان قزوین تقدیر کرد.



در ادامه این مراسم از 29 تن از دانش آموزان برتر طرح داناب و ارائه کنندگان طرح و ایده های نو تجلیل شد.



اجرای سرود با عنوان آب توسط دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی سنا و برپایی مراسم افطار از دیگر برنامه های پیش بینی شده در مراسم اختتامیه طرح داناب بود.