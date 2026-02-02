مشاوره تبیینی برای ۶۰ دستگیر شده اغتشاشات آران و بیدگل در زندان

به گزارش خبرگزاری مهر، خطیب جمعه آران و بیدگل کاشان گفت: با توجه به اغتشاشات و تجمعات تخریبی که در آران و بیدگل وجود داشت و افرادی بازداشت شدند، لذا برای افراد دستگیر شده در زندان مشاوره تبیینی صورت گرفت.

حجت الاسلام علیرضا فرهنگ امام جمعه آران و بیدگل کاشان ضمن اشاره به اتفاقات صورت گرفته، توضیح داد: در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه، تجمعات گسترده‌ای مقابل منزل خودم داشتیم که این افراد شعارهای ساختار شکننده می‌دادند و قصد ورود به منزل را داشتند که با ورود به موقع نیروهای امنیتی از این اتفاق جلوگیری شد.

وی ادامه داد: در میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید سلیمانی آران و بیدگل، دفتر امام جمعه، مصلی نماز جمعه و... تجمعاتی صورت گرفت و پرچم‌هایی را جلوی دفتر امام جمعه و... از جا کندند و به آتش کشیدند.

امام جمعه آران و بیدگل کاشان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تلاش‌ها و اقدامات نیروهای امنیتی، انتظامی و... در این ایام گریزی زد و گفت: تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی، سپاه، بسیج و... بسیار عالی بود .

وی افزود: این مدیریت به گونه‌ای بود که حتی شیشه‌ای هم شکسته نشد و هیچ یک از مردم عادی و نیروهای امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی، بسیج و... در خود شهر آران و بیدگل شهید نشد اما متاسفانه از مردم عادی ۴-۵ نفر و از نیروی انتظامی و بسیج ۷-۸ نفر زخمی شده‌اند.

حجت الاسلام فرهنگ همچنین گفت: البته قابل ذکر است که شهید حاج محسن حاجی زاده که در تهران به شهادت رسید اصالتا اهل این منطقه بود که مراسم تشییع باشکوهی در اینجا برگزار و به خاک سپرده شد.

امام جمعه آران و بیدگل کاشان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تجمعات مردمی در محکوم کردن این اغتشاشات در آران و بیدگل نیز اشاره کرد و گفت: دو تجمع باشکوه با حضور اکثریت مردم در میدان امام خمینی (ره) و میدان شهید سلیمانی برگزار شد و راهپیمایی ۲۲ دی ماه نیز بسیار عظیم بود.

وی اظهار کرد: در پی این تجمعات و اغتشاشات، ۶۰ نفر دستگیر شده‌اند که اکثرا بومی بودند و نکته مهم این است که ۸۰ درصد این افراد هیچ گونه پرونده و یا سابقه ای نداشته‌اند.

خطیب جمعه آران و بیدگل کاشان به موضوع مشاوره تبیینی برای بازداشت شدگان این تجمعات اشاره کرد و گفت: بعد از اغتشاشات، جلسه‌ای با رئیس دادگستری آران و بیدگل، رئیس فرهنگی دادگستری، چندین طلبه و... برگزار شد تا با افراد بازداشت شده صحبت و مشاوره لازم صورت گیرد.

وی افزود: لذا در زندان با افراد بازداشت شده جلسه توجیهی برگزار شد و یک کار تبیینی صورت گرفت که در نوع خود؛ کار خوبی بود.